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  4. SON DAKİKA | 3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak? Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşirenin yeni zamlı maaşları...

SON DAKİKA | 3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak? Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşirenin yeni zamlı maaşları...

20.05.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 3600 ek göstergede sona gelindi. Milyonlarca vatandaşın maaş ve emekli ikramiyesinde zam olarak yansıyacak yeni düzenlemede son taslak hazırlandı. Buna göre hangi meslek grubunda bulunan hangi unvan sahibi kişilerin 2022 zamlı maaşları ve emekli ikramiyeleri netleşiyor. İşte 3600 ek gösterge sonrası öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ve diğer unvanların yeni zamlı maaşları...

Son dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesinde artık son viraja girildi. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak şekillenirken, müzakere edildikten sonra Meclis'e gönderilecek. Herkesin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte hangi meslek grubunda bulunan kişilerin alacağı zamlı yeni maaş ve emekli ikramiyeleri de belli oluyor. Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşirelerin yeni maaşlarındaki zam oranı netleşmeye başlarken, ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının da 500-750 arası artırılması planlanıyor. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kimin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ile zamlı maaş ve ikramiye tablosu...

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE SON TASLAK HAZIRLANDI

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 Ek Gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.

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ÖĞRETMEN, POLİS VE DİN GÖREVLİSİ ZAMLI MAAŞLARI

25 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 242 TL'lik emekli aylığı bin 157 TL'lik farkla 6 bin 399 TL olacak. Yine 25 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 205 bin 113 TL'ye yükselecek.

30 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 592 TL'lik emekli aylığı bin 234 TL'lik farkla 6 bin 826 TL olacak. Yine 30 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 246 bin 135 TL'ye yükselecek.

35 yıl hizmet etmiş olanların mevcut 5 bin 941 TL'lik emekli aylığı bin 311 TL'lik farkla 7 bin 252 TL olacak. Yine 35 yıl hizmet etmiş olanların emekli ikramiyeleri 287 bin 158 TL'ye yükselecek.

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EK GÖSTERGE RAKAMLARI 500-750 TL ARASI ARTACAK

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

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Yeni ek götergeler şöyle;

Bakanlık uzmanları: 4200 TL

Uzman yardımcıları: 3000-4000 TL

Yüksek mühendis, mühendis, mimar: 3600 TL

Avukatlar: 3600 TL

4 yıllık fakülte mezunu (Din hizmetleri): 3600 TL
Emniyet Genel Müdürü: 7900 TL

İstanbul, Ankara, İzmir Emniyet müdürleri: 4800 TL

Birinci sınıf emniyet müdürleri: 4300 TL

Üniversite mezunu polisler: 3600 TL

Birinci sınıf mülki idare amiri: 6400 TL

Bakanlıklardaki genel müdür yardımcıları: 4800 TL

Bakanlıklardaki daire başkanları: 4300 TL

Bakanlıklardaki diğer yöneticiler: 4100 TL

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Edinilen son bilgiye göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

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Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

ALTERNATİF DE MASADA

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.

Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Son dakika: Tüm memurları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede flaş talep! Eğer kabul edilirse...Tüm memurları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede flaş talep! Eğer kabul edilirse...

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-Sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

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15 OCAK 2023'TE GEÇERLİ OLLACAK

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti.

Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.


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