EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İki alternatifli reçete! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu milyonlar o saate kilitlendi: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi… TÜİK Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıklayacak! TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Bağ-Kur, SSK emekli kök maaş zammı için 6 aylık enflasyon netleşecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Meclis taban aylık ve refah payı düzenlemeleri için harekete geçecek!

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını yansıtıyor. Yükselen enflasyon döneminde bu oranlara ek olarak refah payı da veriliyor.

Milyonlarca emekli Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken ekonomistlerin beklentileri de ortaya çıktı. Buna göre aylık yüzde 3,19 artması beklenen enflasyonun, yıllık yüzde 65,19 olacağı öngörüldü. Rakamların bu şekilde gelmesi ile 37,92’lik zam emeklinin cebine kesin olarak girecek. 5 aylık enflasyon ise yüzde 33,66 olarak netleşmişti.

EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİ

Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı gibi ihtimaller milyonların önündeki 3 seçenek olarak duruyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz Mynet’e özel olarak yaptığı açıklamasında o formüllere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ya kök aylıkları şu anki taban aylık olan 7500 liraya çekip, ardından 6 aylık enflasyon zammını uygulayabilirler. O da beklenen yüzde 38’lik zam ile 10.350 liraya denk gelmiş olacak. Ya da yüzde 38’lik enflasyona yüzde 12 refah payı ekleyerek oran memur maaş zammına eşitlenir. Böylece zam oranı asgari ücretli, emekli ve memur için herkesi yüzde 50 olarak eşitlenebilir. Buradaki alternatiflerin üzerinde değişiklik yapılması şu an için gözüküyor” şeklinde yorumda bulundu.

MECLİS DÜZENLEMESİ ŞART!

Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde. Emin Yılmaz emekli zammı takvimi için de ilk kez duyacağınız bilgileri paylaştı. Kök aylıklara yapılacak zam sonrası birçok kişinin maaşının en düşük emekli aylığı olan 7500 liranın altında kalacağının altını çizen Yılmaz, “Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi lazım. Ama Meclis kapalı olunca nasıl olacak? Bu da kamu otoritesinin elinde olan bir durum. İki satırlık bir kanun maddesi ile olabilir” dedi.

16 OCAK EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİNDE KRİTİK TARİH

Emekli maaşı ödeme tarihlerine dikkat çeken uzman isim, “Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak’ta olacaksa en geç Meclis’in açıldığı 16 Ocak’ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple Meclis işi Şubat ayına bırakmaz. 16 Ocak’tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DUL VE YETİM AYLIKLARI

Öte yandan 6 aylık enflasyona ek olarak muhtemel yapılabilecek 10-12 puanlık refah payı ile yüzde 50 artması beklenen emekli maaşı zammı, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.







