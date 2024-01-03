Memur zammı ne kadar oldu? | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Enflasyon farkı ile Ocak zammı netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Meslek meslek memur zammı tablosu

Memur zammı haberi… 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisi için Ocak 2024 zammı netleşti. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. En düşük memur maaşı 22.017 TL’den yüzde 46,25 zam ile 32 bin 860 TL’ye yükseldi. Memur emeklisi maaşları da 9.876 liradan yüzde 46,25 artış ile 14 bin 739 TL oldu. İşte enflasyon ve toplu sözleşme farkı sonrası meslek meslek 2024 memur maaş zammı tablosu...

MEMUR ZAMMI 2024 YILI İÇİN NETLEŞTİ

Memurlar Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıkladı! Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran yüzde 46,25 olarak hesaplandı.