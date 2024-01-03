Memur zammı ne kadar oldu? | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Enflasyon farkı ile Ocak zammı netleşti! En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Meslek meslek memur zammı tablosu

Memur zammı haberi… 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisi için Ocak 2024 zammı netleşti. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. En düşük memur maaşı 22.017 TL’den yüzde 46,25 zam ile 32 bin 860 TL’ye yükseldi. Memur emeklisi maaşları da 9.876 liradan yüzde 46,25 artış ile 14 bin 739 TL oldu. İşte enflasyon ve toplu sözleşme farkı sonrası meslek meslek 2024 memur maaş zammı tablosu...
Memurlar Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıkladı! Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran yüzde 46,25 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.
Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur emeklisi Ocak zammı kaç TL? TÜİK verileri ışığında hesaplanan yüzde 46,25 ’lik zam sonrası en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 739 liraya çıktı.
Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis de dahil olmak üzere memur maaşı hesaplaması evli ve 2 çocuklu bir memura göre yapıldı. Bu kapsamda bekar bir memurun şu anda 20.377 TL olan maaşının 30.414 liraya yükselmesi bekleniyor. Nihai zam oranı ve maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında 1. derecedeki memura 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin yeni çalışmadaki son durumu aktardı. Bakan Işıkhan, “Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.