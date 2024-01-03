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Memur zammında nefesler tutuldu! Kıdem tazminatı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem zam hesaplaması

03.01.2024 07:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi! Bugün TÜİK tarafından duyurulacak Aralık ayı enflasyonu sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı netleşecek. Memur maaşlarının belli olması ile birlikte 2024 bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve kıdem tazminatı gibi birçok kalemde ödemeler değişecek.

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları, emekli ve memurun 2024 yılı ilk yarısı için alacağı zam oranlarını belirleyecek. 6 aylık memur maaşı zammı oranlarının belli olması ile engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı, bedelli askerlik gibi birçok kalemde gerçekleşecek olan zamlar milyonların gelirine etki edecek…

Memur maaş zammı belli oluyor! Memur maaş zammı belli oluyor!

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MEMUR ZAMMI İLE ÖDEMELER DEĞİŞİYOR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 İÇİN BELLİ OLUYOR

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 İÇİN BELLİ OLUYOR

Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. 2024 kıdem tazminatı tabanı bu yıl için şimdilik 20,002 TL olarak hesaplanacak. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor. Burada yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35.233 TL'ye kadar yükselecek.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askelik fiyatının 183.526 TL olacağı öngörülüyor.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

Herhangi bir SSK ya da Bağ-Kur emekliliği bulunmayan 65 yai üstündeki kişilere aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı da memur zammı ile yükselecek. Şu an mevcutta 2.348 TL olan 65 yaş aylığı yüzde 50’lik zam sonrası 3.522 liraya çıkacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE KRONİK HASTALIK YARDIMI

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE KRONİK HASTALIK YARDIMI

Temmuz 2023 döneminde 5098 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı Ocak 2024 için 7638 TL olacak.

ENGELLİ AYLIKLARI

ENGELLİ AYLIKLARI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olan engelli vatandaşların şu an 1.875 lira olan engelli maaşı ödemelerinin 2.810 liraya; yüzde 70 ve üstünde olanların ise yüzde 50’lik zam sonrası 2.812 liradan 4.078 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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