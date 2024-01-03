Memur zammında nefesler tutuldu! Kıdem tazminatı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem zam hesaplaması

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 İÇİN BELLİ OLUYOR

Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. 2024 kıdem tazminatı tabanı bu yıl için şimdilik 20,002 TL olarak hesaplanacak. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor. Burada yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35.233 TL'ye kadar yükselecek.