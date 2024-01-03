MEMUR ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANIYOR | Öğretmen, polis, hemşire, doktor… Memur enflasyon farkı ile son hesap! Artı 9 puan tabloyu komple değiştirdi

Son dakika haberleri… 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisi için beklenen gün geldi çattı! Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek. En düşük memur maaşı 22.017 TL’den yüzde 50’ye yakın zam ile 33 bin TL seviyelerine gelecek. Ortalama memur maaşı da 37 bin lirayı aşacak. Memur emeklisi maaşları da 9.876 liradan 15 bin lira seviyesine yaklaşacak.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

MEMUR ZAMMI 2024 YILI İÇİN NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıklayacak! TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile milyonların geliri değişecek. Memurlar Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken ekonomistlerin beklentileri de ortaya çıktı. Buna göre aylık yüzde 3,19 artması beklenen enflasyonun, yıllık yüzde 65,19 olacağı öngörüldü. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 29,09, 5 aylık memur zammı yüzde 45 olmuştu.

"9 PUANLIK REFAH PAYI"

Zam oranı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası verileri memur zammı için yüzde 49,80’lik bir artışa işaret ediyor. Konuya ilişkin Mynet’e açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artış alacak. Haziran ayında yüzde 6 olan toplu sözleşme zammı Ocak 2024 için yüzde 15 olarak uygulanacak. Yani aradaki 9 puanlık farkı ise biz refah payı olarak ifade ediyoruz. Hatırlarsanız Memur-Sen Başkanı ‘memura refah payı verilmedi’ demişti. Aslında bu 9 puanlık fark bildiğimiz refah payıdır. O yüzden memurlarımız beklenen yüzde 38’lik enflasyona ek artı 9 puanlık bir artış daha alacaklar. Bu da yüzde 47’lik bir artışa denk gelecek. Bu da yüzde 50’ye yakın bir artış demek. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da memur ve memur emeklisinin yüzde 50’ye yakın bir artış alacağını söylemişti” diyerek zamda merak edilen orana ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

EN DÜŞÜK MAAŞTA HESAP ORTAYA ÇIKTI

Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi Ocak zammı kaç TL olacak? Merkez Bankası verileri ışığında yüzde 49,80 zam ile en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.981 liraya yükselecek. Ortalama memur maaşı 37 bin lirayı aşacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.794 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240

• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356

• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.070 - 53.794

• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.086 - 47.612

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.085 - 18.684

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.159 - 14.627

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.364 - 31.369

• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.474 - 22.185

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.417 - 15.928

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.697 - 32.746

• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.233 - 38.465

• İmam Hatip – 14.791 – 21.446 - 22.156

• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156

ZAMLI MAAŞ VE ENLASYON FARKI 15 OCAK'TA HESAPLARDA

Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis de dahil olmak üzere memur maaşı hesaplaması evli ve 2 çocuklu bir memura göre yapıldı. Bu kapsamda bekar bir memurun şu anda 20.377 TL olan maaşının 30.524 liraya yükselmesi bekleniyor. Nihai zam oranı ve maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ YOLDA

15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında 1. derecedeki memura 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin yeni çalışmadaki son durumu aktardı. Bakan Işıkhan, “Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.







