Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: "Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım!" dedi! Erol Erkan için koruma ve makam aracı iddiası gündem oldu

Merkez Bankası çalışanının CİMER'e yaptığı şikayet olay oldu. Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de iddia eden Bozkurt'un şikayet dilekçesi ortaya çıktı. İşte gündem yaratan CİMER dilekçesinin detayları...
CİMER’e verdiği dilekçede Bozkurt, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi" iddiasında bulundu.
Sözcü gazetesinin haberine göre; "Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti.
Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum" denildi.
Öte yandan Erol Erkan'a koruma ve makam aracı tahsis edildiği iddiası da dikkat çekti.
Büşra Bozkurt dilekçesinde, baba Erol Erkan için "Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. ‘Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız’ diyebiliyor" ifadelerini kullandı.