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  4. Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: "Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım!" dedi! Erol Erkan için koruma ve makam aracı iddiası gündem oldu

Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: "Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım!" dedi! Erol Erkan için koruma ve makam aracı iddiası gündem oldu

18.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayet gündem oldu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. CİMER'e şikayette bulunan Bozkurt'un iddiaları arasında Erol Erkan'a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği detayı da yer aldı.

Merkez Bankası çalışanının CİMER'e yaptığı şikayet olay oldu. Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de iddia eden Bozkurt'un şikayet dilekçesi ortaya çıktı. İşte gündem yaratan CİMER dilekçesinin detayları...


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"YANIMDAN GEÇERKEN SESLENDİ..."

"YANIMDAN GEÇERKEN SESLENDİ..."

CİMER’e verdiği dilekçede Bozkurt, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi" iddiasında bulundu.

"BİZ SİZİN İÇİN AMERİKALARDAN KALKIP GELDİK"

"BİZ SİZİN İÇİN AMERİKALARDAN KALKIP GELDİK"

Sözcü gazetesinin haberine göre; "Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti.

"TALİMAT BABADAN GELDİ! YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"TALİMAT BABADAN GELDİ! YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum" denildi.

Öte yandan Erol Erkan'a koruma ve makam aracı tahsis edildiği iddiası da dikkat çekti.

"ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ, TALİMATLAR VERİYOR"

"ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ, TALİMATLAR VERİYOR"

Büşra Bozkurt dilekçesinde, baba Erol Erkan için "Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. ‘Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız’ diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CİMER Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
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