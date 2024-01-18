Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikayet etti: "Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım!" dedi! Erol Erkan için koruma ve makam aracı iddiası gündem oldu

"BİZ SİZİN İÇİN AMERİKALARDAN KALKIP GELDİK"

Sözcü gazetesinin haberine göre; "Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti.