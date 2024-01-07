Murat Kurum'un ilk ve en önemli seçim vaadi! Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu... Yerel seçim için AK Parti'de İstanbul hazırlığı

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma geçilirken herkes 'AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak İstanbul adayı, saatler öncesinde kulislere sızdı. Eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un adaylığı netleşti. Kurum'a adaylığı dün akşam saatlerinde kendisine tebliğ edildi. Söz konusu adaylık kararının ardından Kurum'dan da ilk açıklama geldi. Yerel seçimlerde İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na rakip olan Kurum'un İstanbul için ilk seçim vaadi de ortaya çıktı. İşte İstanbul'daki yerel seçim heyecanıyla ilgili tüm detaylar...