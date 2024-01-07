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Murat Kurum'un ilk ve en önemli seçim vaadi! Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu... Yerel seçim için AK Parti'de İstanbul hazırlığı

07.01.2024 10:03 | Son Güncelleme:
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Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak Kurum'un İstanbul adaylığı saatler öncesinde kulislere sızdı. Adaylığının kendisine tebliğ edilmesinden sonra eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi. İBB Başkanlığı için yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Kurum'un İstanbul için ilk seçim vaadi de ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma geçilirken herkes 'AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak İstanbul adayı, saatler öncesinde kulislere sızdı. Eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un adaylığı netleşti. Kurum'a adaylığı dün akşam saatlerinde kendisine tebliğ edildi. Söz konusu adaylık kararının ardından Kurum'dan da ilk açıklama geldi. Yerel seçimlerde İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na rakip olan Kurum'un İstanbul için ilk seçim vaadi de ortaya çıktı. İşte İstanbul'daki yerel seçim heyecanıyla ilgili tüm detaylar...

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat... AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, ilk açıklama geldi! Son 24 saat...

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AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU

Yerel seçim heyacanı giderek artıyor. Mart ayı sonunda yapılacak seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak sona ermiş, gözler CHP'nin elindeki özellikle Ankara ve İstanbul'a çevrilmişti. Kamuoyunda AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da hangi isimleri aday olarak göstereceği büyük merak konusu olurken; aylardır beklenen aday ismi dün akşam saatlerinde kesinlik kazandı.

MURAT KURUM, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA RAKİP OLDU

MURAT KURUM, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NA RAKİP OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayı için bugünü, Ankara adayı içinse 15 Ocak'ı işaret etmişti. Tüm gözler bugün saat 14.00'te Haçil Kongre Merkezi'nde yapılacak olan AK Parti aday tanıtım toplantısına çevrilirken, AK Parti'nin İstanbul adayı dün akşam saatlerinde netlik kazandı. Eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti'nin İBB Başkanadayı oldu.

YERLİKAYA'NIN İSMİ DE GÜNDEMDEYDİ

YERLİKAYA'NIN İSMİ DE GÜNDEMDEYDİ

Söz konusu adaylık kararı, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat Kurum'a tebliğ edilirken, kulisler de hareketlendi. Son günlerde özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi İstanbul için konuşulurken, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Tevfik Göksu ve son olarak Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ismi de masadaydı.

ADAYLIK KARARI SONRASI MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

ADAYLIK KARARI SONRASI MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Murat Kurum'un İstanul adaylığının kesnleşmesinin ardından gözlerin çevrildiği Kurum'dan da ilk açıklama geldi. "16 milyon İstanbullu için çalışacaklarını" vurgulayan Kurum, il ve en önemli seçim vaadini de açıkladı.

MURAT KURUM'UN İLK VE EN ÖNEMLİ SEÇİM VAADİ

MURAT KURUM'UN İLK VE EN ÖNEMLİ SEÇİM VAADİ

Kurum, "Ekibimizle tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. İstanbul’un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle tüm arkadaşlarımızla sokak sokak mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

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seçim Yerel seçim İstanbul Murat Kurum ak parti
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