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Otomobilden cep telefonuna… Son 6 ayda yüzde 40 artmıştı! Dolar ve eurodaki yükseliş sonrası duyurdular: 8 günde ikinci zam yolda

08.06.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki artış ithal elektronik eşya fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı. Daha 8 gün önce yeni zamlı fiyat listesini duyuran otomobil markalarının da bugün ve yarın listelerini yeniden güncelleyeceği öğrenildi. Zamlı tarifeden elektronik eşya almak istemeyen tüketiciler satışları hızlandırırken, sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak artışın ikinci el araba fiyatlarının da bu ay içinde yüzde 8 artacağı ifade edildi.

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı. Apple yılın üçüncü zammını önceki gün yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi. Fiyat güncellemesi nedeniyle zaman zaman bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da yaşandı.

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68 BİN LİRAYA IPHONE

Dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin fiyatları Haziran başında yüzde 15 artmıştı. ABD’li teknoloji şirketi Apple dolardaki yüzde 8’e yaklaşan artış sonrası, Türkiye fiyatlarına yılın üçüncü zammını önceki akşam yaptı. Son zamla birlikte şirketin en ucuz telefonu iPhone SE modeli 19 bin 499 liraya yükselirken en pahalı modeli 1TB 14 Pro Max’in fiyatı da 67 bin 999 TL'ye çıktı.

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ZAMLARDAN ÖNCE SATIŞLAR HIZLANDI

Ekonomi Gazetesi’ne bilgi veren elektronik sektörü temsilcileri, kurdaki artışa bağlı olarak ithal teknolojik ürünlerin fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulundu. Teknoloji ürünlerinde son 6 ayda ortalama yüzde 40’lık bir fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken sektör yetkilileri, teknolojide zamların çoğunlukla stoktaki ürüne göre yapıldığını belirtiyor.

Zam beklentisi ertelenen talepleri de harekete geçirdi. İhtiyacını zamsız fiyattan almak isteyen tüketiciler, mağazalara koştu. Doların ani sıçramalar yaptığı dönemlerin tüketicilerin alışveriş kararını aceleyle aldığı dönemler olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, son birkaç gündür küçük ev aletlerinde özellikle kahve makinesi, süpürge, laptop gibi ürünlerin satışlarının hareketlendiğine işaret etti.

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OTOMOBİLDE ‘TESLİMAT’ TELAŞI

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olan ve üst üste satış rekorları kırılan otomobil piyasası da zamlardan nasibi aldı. Geçen hafta fiyatlarını güncelleyen sektörde kurdaki hareketlilikle dün yeni bir zam dalgası daha yaşandı. Ford ve MG gibi bazı markalar, fiyatlarını güncelledi. Cardata’nın verilerine göre Ford ortalama yüzde 7,6 fiyat artışına giderken MG ise fiyatları yüzde 3,2 oranında artırdı.

Diğer otomotiv markalarının da kurdaki artışa paralel bugün ve cuma günü fiyatlarını güncellemesi bekleniyor. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, hem sıfır araç bayilerinin hem de ikinci el araç satışı yapan galerilerin kurdaki hareket nedeniyle pozisyon almakta zorlandığını söyledi.

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Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, özellikle aracını önceden sipariş etmiş ve teslimat süresi yaklaşan alıcıların fiyatlar daha da artmadan satış sürecini tamamlama telaşına düştüğünü kaydetti. Gülan, bünyelerindeki markaların cuma akşamına kadar fiyatları güncelleyeceğini öngördüklerini vurguladı.

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İKİNCİ EL ARABA PİYASASI DA HAREKETLENDİ

Kurdaki artış, ikinci otomobil piyasasını da hareketlendirdi. VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Hem zam gelmeden alma refleksi, hem de ikinci el otomotivin her zaman döviz ve altına göre bile daha çok ilgi görmesi nedeniyle talep yüksek” dedi.

Sıfır kilometre araçlara yapılan zamların kısa sürede ikinci elde de fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Bazı uzmanlar ikinci elde fiyatların bu ay minimum yüzde 8 artacağını öngörüyor. İkinci el araç fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 80’e yakın artmıştı.

HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (Nisan-Mayıs-Haziran ayları karşılaştırmalı)

CITROEN

CITROEN
  • C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 535.900 - 607.100
  • C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 563.000 - 655.800 - 700.200
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 695.000 - 751.100 - 810.300
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 731.000 - 783.900 - 845.300

DACIA

DACIA
  • Sandero Essential Tce 90 bg CVT  - 513.000 - 634.900 - 671.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg     474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg - 474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000

FIAT

FIAT
  • Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 - 470.900 - 524.900
  • Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 434.900 - 536.900 - 563.900
  • Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 468.900 - 609.900 - 638.900
  • Egea Street 1.4 Fire 95 HP  Benzin Manuel - 425.900 - 535.900 - 560.900
  • Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 438.900 - 549.900 - 607.900
  • Panda City 1.0 70 HP Hybrid         - 528.900 - 543.900
  • Panda Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid             - 564.900 - 613.900
  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP - 615.900 - 708.900 - 730.900

FORD

FORD
  • Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 618.500 - 694.100 - 728.700
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 862.000 - 932.100 - 987.800
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik - 991.600 - 1.072.300 - 1.136.400
  • Focus Titanium 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik - 1.087.900 - 1.141.400 - 1.209.700

HYUNDAI

HYUNDAI
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 430.500 - 545.000 - 609.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 464.500 - 625.000 - 659.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 471.819 - 635.000 - 670.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 529.500 - 670.000 - 707.000
  • Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 612.919 - 790.000 - 825.000
  • Elentra 1.6MPI CVT Style Comfort - 696.000 - 900.000 - 940.000
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolar

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