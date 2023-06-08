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SON DAKİKA | Hem dolar hem altın… Rekor sonrası kuyumcuya, döviz bürosuna gidecekler dikkat! İslam Memiş, ‘Bu ay içinde…’ diyerek uyardı

08.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar kaç TL, altın fiyatları ne kadar? Bu sorular dün piyasalarda yaşanan sert yükseliş sonrası yatırımcının en çok merak ettiği konular oldu. Dün yüzde 7’nin üzerinde prim yapan dolar/TL kuru bugün 23,50’nin de üzerine yükseldi. Ons altın sakin bir hafta geçirirken, gram altın fiyatı da dövizdeki hareketlilik ile rekor seviyelere çıktı. Ons tarafında tahminler aşağı çekilirken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş, hem dolar hem altın için, “Hızlı bir gerileme bu ay içinde bekliyorum" dedi.

SON DAKİKA | Hem dolar hem altın… Rekor sonrası kuyumcuya, döviz bürosuna gidecekler dikkat! İslam Memiş, ‘Bu ay içinde…’ diyerek uyardı

Son dakika haberleri… Dolar/TL kuru ve altın fiyatları, dün tarihin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Küresel piyasalarda ons altının fiyatında yüzde 0,20’lik bir gerileme olmasına rağmen başında Mehmet Şimşek’in bulunduğu yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sert bir şekilde yükselişe geçen döviz kuru, başta altın olmak üzere dolar cinsinden hesaplanan değerli metal fiyatlarını yükseltti.

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DOLAR KURUNDA YÜZDE 7’DEN FAZLA ARTIŞ

Türk lirası, Çarşamba günü ABD doları karşısında rekor seviyeye geriledi ve kur yüzde 7,2’den fazla artarak 23 liranın üzerine çıktı. Dün 23,24’ten kapanış yapan dolar/TL bu sabah ise 23,56 TL’yi görerek rekor serisine devam etti.

GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesinde piyasaların durgunlaşması ile ons altın fiyatları 1960 dolar seviyelerinde sakin bir hafta geçirirken gram altın fiyatı dolar kurunun desteği ile yeni rekor seviyesini yukarı taşıdı ve 1.467 lirayı gördü. Altının gram fiyatı bu sabah 1.459 lira seviyelerine kadar yükseldi. Çeyrek altın 2.453 TL, Cumhuriyet altını 9.985 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.432 TL’den değerleniyor.

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FED, FAİZLERİ SABİT TUTABİLİR

ABD’nin zayıf ekonomi verileri sonrası dolar endeksi gerilerken, Fed’in faizleri artırmaya devam etmek için yeterli alana sahip olmayacağına dair beklentilere yol açtı. Bu durum üzerine altın fiyatları küresel piyasalarda bir nebze de olsa destek gördü. Ancak Fed’in bir sonraki hamlesine ilişkin belirsizlik ortasında dolar toparlanınca bu destek sınırlı oldu. ABD ekonomisinde kısmen yavaşlama varmış gibi görünürken enflasyon ve iş gücü piyasasının hâlâ canlı olması, merkez bankası üzerinde politikayı sıkılaştırma yönünde daha fazla baskı oluşturdu. Ekonomistler Fed’in mevcut faiz artırım döngüsüne ara verse bile faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasını bekliyor. Fed'in önümüzdeki hafta faizleri sabit tutma ihtimali ise yüzde 82‘ye yükselmiş durumda.

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ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Citi Research bugün yayınladığı raporda, ons altın için kısa vadeli hedefini düşürdü. 0-3 ay için ons altında hedef 2.100 dolardan 1.915 dolara revize edildi. 3-6 aylık dönem için ons altında fiyatın 2.000 doların üzerinde toparlanacağını öngören Citi, 12 aylık dönemde ise makro ortamın altın için pozitif olacağını savundu. Ancak Citi, altının bu yılın sonunda veya 2024'ün ilk yarısında 2.200 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini vurguladı. Citi, ons altında 2024 yılında ortalama fiyatın 2.000 doların üzerinde olacağını da öngördü.

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İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Dolar kurunda, döviz kurlarının genelinde ve altın fiyatlarında tekrar hızlı bir gerileme bu ay içinde bekliyorum. Özellikle bugünkü kurlar karşısında özellikle sosyal medyadaki algılarla beraber vatandaş korku ve panikle döviz bürolarına ve kuyumculara giderse buralardan alım yaparsa zarara uğrar” diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.

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"Bir ay öncede bu uyarılar yapmıştık hatırlıyorsanız, dolarda yaşanan agresif yükselişlerde çok uyarılar yaptık. Ama sonucu baktığımızda seçimlerden sonra hızlı bir düşüşle karşılaştık” diyen uzman isim, “Bugün yine şok bir fiyatlama var karşımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir açıklama yapmadan şu anda bu fiyatlardan korku ve panik alımları yapmanın kesinlikle yanlış bir karar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde yorumda bulundu.

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