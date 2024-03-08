FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyyanen zam gündemdeyken milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis gündemine geliyor. Nisan başında açılması beklenen Meclis'te emekli düzenlemesine öncelik verilmesi bekleniyor. Emeklilere destek paketinin içeriğinde ne var? İşte 7 başlıkta emekli destek paketi...

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25'lik zammın ardından seçim öncesi seyyanen zam yapılacağı konuşulurken emekliler için bir destek paketi de gündeme geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, refah payını da kapsayan emekli destek paketinin çalışmaları sürüyor. Emeklilere destek paketinin nisan ayında çalışmalara başlayacak Meclis Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor.

Anlık Borsa

Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği bulunuyor. A Haber canlı yayınında aktarılana göre, emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor. İşte o düzenlemeler...

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.

ENERJİ DESTEĞİ

ENERJİ DESTEĞİ

Emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.

ULAŞIM DESTEĞİ

ULAŞIM DESTEĞİ

Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler verilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalıklar tanınacak.

KİRA YARDIMI

KİRA YARDIMI

Büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli meclis seyyanen zam refah payı
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Et ve tavuğa 3 günde 2 zam! Vatandaşın cebini yakacak haber: Fiyatını duyunca "Keşke 1 hafta önce alsaydım" diyeceksiniz

Asgari ücrete ara zam iddiası! AK Partili ismin açıklamasına dikkat çekti!

Asgari ücrete ara zam iddiası! AK Partili ismin açıklamasına dikkat çekti!

Bakan Şimşek'ten 'vergi artışı' açıklaması! "Tutumumuz net"

Bakan Şimşek'ten 'vergi artışı' açıklaması! "Tutumumuz net"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.