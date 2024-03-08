Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25'lik zammın ardından seçim öncesi seyyanen zam yapılacağı konuşulurken emekliler için bir destek paketi de gündeme geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, refah payını da kapsayan emekli destek paketinin çalışmaları sürüyor. Emeklilere destek paketinin nisan ayında çalışmalara başlayacak Meclis Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor.

