Refah payı da listede! Emeklilere destek paketi Meclis'e geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25'lik zammın ardından seçim öncesi seyyanen zam yapılacağı konuşulurken emekliler için bir destek paketi de gündeme geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, refah payını da kapsayan emekli destek paketinin çalışmaları sürüyor. Emeklilere destek paketinin nisan ayında çalışmalara başlayacak Meclis Genel Kurulu'na taşınması bekleniyor.
Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği bulunuyor. A Haber canlı yayınında aktarılana göre, emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor. İşte o düzenlemeler...
Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.
Emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.
Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler verilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalıklar tanınacak.
Büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.