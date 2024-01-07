4 alternatifli tablo, asgari ücreti bilen SGK uzmanı anlattı, hangi durumda kaç lira emekli maaşı alacaksınız?

"TÜRKİYE'DE EMEKLİLERİN BÜYÜK BİR KISMI DÜŞÜK AYLIK ALDIĞI İÇİN BUNU ARTIK HÜKÜMET YAPMAK ZORUNDA"

Türkiye'de emeklilerin büyük bir kısmı düşük aylık aldığı için bunu artık hükümet yapmak zorunda bakın bu yaparlar, yapmazlar bir şey diyemiyoruz. Biz yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Kamuoyu oluşturuyoruz. Şu anda siyasetçilerden, iktidardan muhalefetten yarar yok. Kimsenin ortaya herhangi bir fikir koyduğu yok. Ne olabileceği konusunda hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Bunu da bizler söylüyoruz.

Emekli aylıklarının güncellenmesi gerektiğini, çok düşük kaldığını, bu nedenle seyyanen bir artışın yapılması gerektiğini, seyyanen artış öncesi çıkan enflasyonun gerçek kök aylıklara yansıtıldıktan sonra 8 bin 77 lira verildiği zaman ne olacağını size anlatmaya çalışıyorum.

