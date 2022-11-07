SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Emekli maaş promosyonu yarışı bitmiyor: Üçüncü kez uzatıldı...

Emekli maaş promosyon ödemeleri için bankaların Temmuz ayında başlattığı yarış Kasım ayına gelinmesiyle de devam ediyor. Özel bankalarda 10 bin liraya kadar ulaşan promosyon miktarları Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) harekete geçirmişti. Böylece başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri olmak üzere tüm kamu bankaları için rakam 5 bin liraya kadar yükseltildi. Şimdi ise milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme girildi.

PROMOSYON İÇİN SÜREYİ BİR KEZ DAHA UZATTILAR

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte birçok banka son başvuru tarihini Ekim ayı sonuna kadar uzatmıştı. Ancak karşılaşılan yoğun ilgi nedeniyle bazı bankalar bu süreyi 2022 yılının sonuna çekti. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum.