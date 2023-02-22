SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu… Meclis’e geliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesiyle bazı borçlar silinirken, bazıları da kolayca kapatılabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen, Genel Kurul gündemine gelecek yapılandırma düzenlemesiyle, prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de muradına erecek. SGK prim borcu olan vatandaşlar bu borçları yapılandırabilecek. Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde bir süre primlerini yatırmamış olan Bağ-Kur'lular, yapılandırmayla borçlarını kapatarak emeklilik hakkı kazanabilecek.
Gecikme zammı silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016 tarihinden önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.
Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı ile güncellenen borç, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Bu katsayılar şöyle:
Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
Başvuruların ilgili idareye 30 Nisan (bu tarih de dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Peşin ödemeler ve ilk taksit için son tarih 31 Mayıs. Diğer taksitler ise takip eden aylık dönemler halinde yapılacak. Başvuru ve taksit ödemelerinin son gününün resmi tatillere rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.