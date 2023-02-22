SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu… Meclis’e geliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesiyle bazı borçlar silinirken, bazıları da kolayca kapatılabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen, Genel Kurul gündemine gelecek yapılandırma düzenlemesiyle, prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de muradına erecek. SGK prim borcu olan vatandaşlar bu borçları yapılandırabilecek. Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde bir süre primlerini yatırmamış olan Bağ-Kur'lular, yapılandırmayla borçlarını kapatarak emeklilik hakkı kazanabilecek.