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Son dakika: 3600 ek göstergede beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak! İşte detaylar...

30.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergede çalışmanın bu ay sonu tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmişti. İşte son dakika 3600 ek gösterge açıklaması....

Son dakika: Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim edindiğimiz bilgiye göre 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı. Çalışma Bakanlığı geçen hafta büyük ölçüde hazırlıkları bitirmişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ekonomi yönetiminden büyün birimlerin katıldığı bir toplantıda maliyet boyutlarıyla çalışma değerlendirilmişti. Bu son toplantıdan sonra artık hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Bundan sonraki süreçte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacak. Son değerlendirmenin ardından düzenleme bir yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacak. Bakanlığın çalışmalarının tamamlanmasının ardından Memur-Sen ile yeniden bir araya gelinip gelinmeyeceği yönünde bir gelişme değerlendiriliyordu. Yine bakanlıktan edinilen bilgilere göre Memur-Sen ile yetkili konfederasyon olarak değerlendirmeler yapıldı. Bundan sonraki süreçte düzenlemenin yasa teklifi olarak Meclis’e gitmedi bekleniyor.

4 meslek grubuyla ilgili olarak bir hazırlık yapılmıştı. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için. Ancak bu gösterge düzenlemede bu hizmet kollarının statü içinde farklılaşan adımları da atılmış olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışırken memurların maaşlarına çok küçük oranda etki edecek. Ancak emekli ikramiyesi ve emekli maaşı konusunda önemli bir kazanım sağlayacak. Hazırlanan düzenlemenin emekli ikramiyesi ve maaşlarında yüzde 25’e varan artış yapması planlanıyor. Ancak yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor."

Emekliye zam, 3600 ek gösterge ve EYT... Bakan Bilgin 'bu ay sonu' diyerek açıkladıEmekliye zam, 3600 ek gösterge ve EYT... Bakan Bilgin 'bu ay sonu' diyerek açıkladı

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsıyordu. Ancak daha sonraki görüşmelerde bu kapsamın genişletilmesi kararı alınmıştı. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

İşte 3600 ek gösterge taslağı

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