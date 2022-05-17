Emekliye zam, 3600 ek gösterge ve EYT... Bakan Bilgin 'bu ay sonu' diyerek açıkladı

Milyonlarca çalışanın beklediği 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeleri araştırılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız" dedi.

MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız" dedi.

'ASGARİ ÜCRETTE VERGİ' VURGUSU

Aralık ayında asgari ücrete yapılan artışı anımsatan Bakan Bilgin, "Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız. Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin maaş düzenlemeleri için bir kez daha temmuz ayını işaret ederken şu milyonlarca kişinin merakla takip ettiği cümleleri kaydetti:

"Önümüzdeki temmuzda da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Bunlardan birisi 3600 çalışmalarını bitirdik. Son değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu ayın sonunda bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Emeklilerin durumu, kamu çalışanlarının ücret durumu gibi konularda da çalışmalarımız var. Temmuz gibi enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak."

EYT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

EYT ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye’nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

