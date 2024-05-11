SON DAKİKA: Emekli zammında 3 formül öne çıkmıştı! Özgür Erdursun ve Fatih Portakal’dan dikkat çeken yorum: ‘Temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak…’

Son dakika haberi… Emekliye zam bekleyen milyonlarca kişi gözünü Temmuz ayına çevirdi. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı artışları netleşecek. En düşük emekli maaşı rakamı da yeniden belirlenecek. Peki kim, ne kadar maaş alacak? İşte uzmanlardan yeni maaş tahminleri ve zamlı emekli maaşı tabloları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ MASADA

Ocak 2024’te tüm emekliler yüzde 49,25’lik artış almış, en düşük emekli maaşı 10.000 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı Temmuz ayından bir kez daha 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı ve en düşük emekli maaşı için de kanun ile düzenleme yapılması bekleniyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 18,72

Bu kapsamda emekliye zamda en güçlü ipucu Merkez Bankası ve TÜİK’ten geldi. TÜİK’in verilerine göre 4 aylık kesinleşen enflasyon ile emekliler yüzde 18,72’lik artışı garantiledi. Mayıs ve Haziran enflasyonları sonrası nihai rakamlar netleşecek.

6 AYLIK ZAMDA RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bankası ise kalan iki ay için tahminde ipuçlarını verdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3 ve Haziran ayında ise yüzde 2,54 olacağı tahmin edildi. Böylece 6 aylık rakamların yüzde 25,39’da şekillenmesi bekleniyor.

FATİH PORTAKAL: ‘TEMMUZ AYINDA BU ŞEKİLDE MAAŞINIZ OLACAK’

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ve Gazeteci Fatih Portakal ise emekliye zamda dikkat çeken açıklamaları peş peşe yaptı. Fatih Portakal, “Emekliler ne kadar zam alacağınız belli oldu” diyerek yaptığı yorumda, “Yüzde 25 net. Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz. Emekliler enflasyon farkından doğan zamları alacaklar. Onu malum biliyorsunuz. O verilen bir şey değil, hak ediyor emekliler. Yani şöyle düşünün 10.000 TL alıyorsanız yüzde 25'i 12.500 TL olarak Temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak. Tabii ekstra bir refah geliri beklemeyin. Onun olacağını tahmin etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“ORANSAL ARTIŞ İŞE YARAMAYACAK”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise en düşük emekli maaşı için değerlendirmesinde alım gücünün gerilemesinden dolayı refah payı verilse bile yeterli olmayacağı görüşünü paylaştı. Erdursun, “Şu anda oransal artışlar çok işe yaramayacak. Emeklilerin beklentisi seyyanen bir artış. Yani emekli aylıklarının en azından bir bir miktar güncellenmesi. güncel değerine ulaşması lazım” dedi.

EMEKLİ ZAMMINDA 3 FORMÜL

Temmuz ayı öncesinde emeklilere üç ayrı formülle zam uygulanması gündemde. Bunlardan ilki kök maaş zammı. Enflasyon rakamları tüm emeklilerin kök maaşlarına yansıtılıyor. Ancak beklentiler dahilinde bir oran gelmesi durumunda emekli kök maaş zammı için ‘sıfır zam’ tehlikesi bulunuyor. Ancak sistem değişmezse bu rakamlar yine 10.000 TL’ye ya da yeniden belirlenmesi olası en düşük emekli maaşına tamamlanacak.

İkinci formülde ise emekli kök maaşına seyyanen zam uygulaması. Burada emekli taban aylıklarının seyyanen zam ile en düşük maaşa eşitlenmesi masadaki seçeneklerden. Daha sonra ise bu rakamlar üzerinden kademeli bir artış yapılması gündemde.

Üçüncü formül geçtiğimiz dönemlerde de karşımıza çıkan refah payı uygulaması. Enflasyonun ortalama olarak yüzde 25 gelmesine neredeyse kesin gözü ile bakılırken refah payı ile bu oranın yüzde 30’lar seviyelerine tamamlanması beklentisi var.



