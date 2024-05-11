FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Emekli zammında 3 formül öne çıkmıştı! Özgür Erdursun ve Fatih Portakal’dan dikkat çeken yorum: ‘Temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak…’

SON DAKİKA: Emekli zammında 3 formül öne çıkmıştı! Özgür Erdursun ve Fatih Portakal’dan dikkat çeken yorum: ‘Temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.05.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı için tüm tahminler tek bir rakamı işaret ediyor. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinde Temmuz ayına adım adım yaklaşılırken 16 milyon kişiye ipucu geldi. Peki SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye zamda 'oransal artış işe yaramayacak' dedi. Fatih Portakal ise emekliye seyyanen zamda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son dakika haberi… Emekliye zam bekleyen milyonlarca kişi gözünü Temmuz ayına çevirdi. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı artışları netleşecek. En düşük emekli maaşı rakamı da yeniden belirlenecek. Peki kim, ne kadar maaş alacak? İşte uzmanlardan yeni maaş tahminleri ve zamlı emekli maaşı tabloları...

Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam! Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ MASADA

Ocak 2024’te tüm emekliler yüzde 49,25’lik artış almış, en düşük emekli maaşı 10.000 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı Temmuz ayından bir kez daha 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Enflasyon rakamlarına ek olarak refah payı ve en düşük emekli maaşı için de kanun ile düzenleme yapılması bekleniyor.

dfbg

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 18,72

Bu kapsamda emekliye zamda en güçlü ipucu Merkez Bankası ve TÜİK’ten geldi. TÜİK’in verilerine göre 4 aylık kesinleşen enflasyon ile emekliler yüzde 18,72’lik artışı garantiledi. Mayıs ve Haziran enflasyonları sonrası nihai rakamlar netleşecek.

6 AYLIK ZAMDA RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bankası ise kalan iki ay için tahminde ipuçlarını verdi. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3 ve Haziran ayında ise yüzde 2,54 olacağı tahmin edildi. Böylece 6 aylık rakamların yüzde 25,39’da şekillenmesi bekleniyor.

gf n

FATİH PORTAKAL: ‘TEMMUZ AYINDA BU ŞEKİLDE MAAŞINIZ OLACAK’

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ve Gazeteci Fatih Portakal ise emekliye zamda dikkat çeken açıklamaları peş peşe yaptı. Fatih Portakal, “Emekliler ne kadar zam alacağınız belli oldu” diyerek yaptığı yorumda, “Yüzde 25 net. Bunu artık bir kenara yazabilirsiniz. Emekliler enflasyon farkından doğan zamları alacaklar. Onu malum biliyorsunuz. O verilen bir şey değil, hak ediyor emekliler. Yani şöyle düşünün 10.000 TL alıyorsanız yüzde 25'i 12.500 TL olarak Temmuz ayında bu şekilde maaşınız olacak. Tabii ekstra bir refah geliri beklemeyin. Onun olacağını tahmin etmiyorum” ifadelerini kullandı.

iStock-1044764678

“ORANSAL ARTIŞ İŞE YARAMAYACAK”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise en düşük emekli maaşı için değerlendirmesinde alım gücünün gerilemesinden dolayı refah payı verilse bile yeterli olmayacağı görüşünü paylaştı. Erdursun, “Şu anda oransal artışlar çok işe yaramayacak. Emeklilerin beklentisi seyyanen bir artış. Yani emekli aylıklarının en azından bir bir miktar güncellenmesi. güncel değerine ulaşması lazım” dedi.

TÜRK LİRASI (321)

EMEKLİ ZAMMINDA 3 FORMÜL

Temmuz ayı öncesinde emeklilere üç ayrı formülle zam uygulanması gündemde. Bunlardan ilki kök maaş zammı. Enflasyon rakamları tüm emeklilerin kök maaşlarına yansıtılıyor. Ancak beklentiler dahilinde bir oran gelmesi durumunda emekli kök maaş zammı için ‘sıfır zam’ tehlikesi bulunuyor. Ancak sistem değişmezse bu rakamlar yine 10.000 TL’ye ya da yeniden belirlenmesi olası en düşük emekli maaşına tamamlanacak.

TÜRK LİRASI (333)

İkinci formülde ise emekli kök maaşına seyyanen zam uygulaması. Burada emekli taban aylıklarının seyyanen zam ile en düşük maaşa eşitlenmesi masadaki seçeneklerden. Daha sonra ise bu rakamlar üzerinden kademeli bir artış yapılması gündemde.

Üçüncü formül geçtiğimiz dönemlerde de karşımıza çıkan refah payı uygulaması. Enflasyonun ortalama olarak yüzde 25 gelmesine neredeyse kesin gözü ile bakılırken refah payı ile bu oranın yüzde 30’lar seviyelerine tamamlanması beklentisi var.

Canlı Borsa

İŞTE EMEKLİ MAAŞI TABLOLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı!

Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı!

Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu alarm! Bir şehir dışında tüm Türkiye’de yağış bekleniyor…

Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu alarm! Bir şehir dışında tüm Türkiye’de yağış bekleniyor…

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Tabelaya 15 Mayıs'ta yansıyacak!

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Tabelaya 15 Mayıs'ta yansıyacak!

Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam!

Önce memur ve emekli, sonra asgari ücrete ara zam!

O hisse çakılmaya devam ediyor! Tarihi zirveden sonra 13 gündür aralıksız düşüyor! Değer kaybı yüzde 74'e ulaştı

O hisse çakılmaya devam ediyor! Tarihi zirveden sonra 13 gündür aralıksız düşüyor! Değer kaybı yüzde 74'e ulaştı

Milletvekillerine ikram edildi, fiyatı görüşmeye damga vurdu!

Milletvekillerine ikram edildi, fiyatı görüşmeye damga vurdu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.