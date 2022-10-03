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Son dakika: EYT'de şartlar belli oldu! Primi eksik olanlar ne yapacak?

03.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili milyonlarca vatandaş beklenti içindeyken , EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. Peki yasa çıktıktan sonra şartları eksik olanlar ne yapacak? İşte EYT haberiyle ilgili son dakika gelişmesi...

Emekli olmak iseyen milyonlarca vatandaş her gün EYT haberlerini ve yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili milyonlarca vatandaş beklenti içindeyken , EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. Peki primini tamamlamamış kişiler ne yapacak? İşte EYT'de belirlenen yol haritası...

KİMLER EMEKLİ OLACAK?

KİMLER EMEKLİ OLACAK?
Prim ve yılını dolduranlar öncelikli olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar o zamanki şartlarda SSK'da 5000 gün ve kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl şartıyla emekli olabiliyordu.
Bu yaşaya dönüldüğünde bile SSK'lılar açısından yine en az 5000 gün prim gerekiyor. Bağ-Kur'lularda ise kadınlar 7.200 erkekler 9.000 gün prim biriktirmek durumunda.
Dolayısıyla EYT yasasından yararlanmak için prim ve yıl şartını tamamlamış olmak gerekiyor.

TAMAMLAMAYANLAR NE OLACAK?

TAMAMLAMAYANLAR NE OLACAK?
Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, en çok merak edilen konuların başında primi ya da yaşı eksik olanların durumuydu. Bu konuda daha önce muhalefet partilerin tarafından verilen yasa tekliflerinde EYT'lilerin emekli olabilmeleri için 3 ay içinde başvurmaları şartı getirilmişti. Bu durumda prim ya da yıl eksiği olan milyonlarca EYT'li yasadan yararlanamıyor.

SÜRE SINIRI OLMAYACAK

SÜRE SINIRI OLMAYACAK
Oysa şimdi yapılan çalışmada böyle bir süre sınırı konulmasının gündemde olmadığı anlaşıldı. Ak Parti Genel başkan Yardımcısı ve Çalışma eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, "İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz." demişti.
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Anahtar Kelimeler:
EYT emekli
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