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EYT'den son dakika gelişmesi! 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt! 36 ay detayı...

03.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT bekleyenleri Meclis'in açılmasıyla heyecan sararken, ortaya atılan iddialar endişe yarattı. EYT'nin kademeli olacağı ve ilk önce 1.5 milyon kişiyi kapsayacağı iddiaları sonrası AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamayla EYT bekleyenlerin adeta yüreğine su serpti. EYT'nin kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, tartışmalara da noktayı koymuş oldu.

EYT'den son dakika gelişmesi! 'Ne zaman emekli olurum?' sorusuna yanıt! 36 ay detayı...

Son dakika: EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Meclis'in açılmasıyla emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşirken, "EYT kademeli mi olacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu. EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülider Sarıeroğlu'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının tamamlandığını açıklamıştı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Son aşamada, tamamladık diyebilirim. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti" ifadelerini kullandı.

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EYT KADEMELİ Mİ OLACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken, ortaya atılan bir iddia ise EYT bekleyenleri tedirgin etti. İlk etapta 1.5 milyon kişinin EYT yasasından yararlanacağı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialar sonrası ise o düzenlemenin herkesi kapsayacağı belli oldu.

AK Parti'den peş peşe EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama geldi.

SARIEROĞLU: 4,5 MİLYON KİŞİ EYT ÇALIŞMASI İÇERİSİNDE OLACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; tartışmalara son noktayı koyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu EYT düzenlemesinin kademeli değil, tek seferde olacağını açıkladı. Sarıeroğlu "4,5 milyon kişi EYT çalışması içerisinde olacak. Emeklilikte kim yaşa takılıyorsa düzenlemelerden faydalanacak" dedi.

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ELİTAŞ: EYT 2022 BİTMEDEN YASALAŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan da EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenleme için Elitaş "2022 bitmeden yasalaşacak" dedi.

EMEKLİLİK YAŞINIZ DÜŞEBİLİR!

EYT ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar emekli olacakları tarihi de merak ediyor. Askerliği saydırıp 270 günü borçlandırırsanız emeklilik yaşınız 57'ye düşebilir. Toplam hizmet sürenizi 25 yıla tamamlamanız durumunda 60, askerliğinizin 90 gününü borçlanırsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

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son dakika EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ak parti
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EMEKLİLİK YAŞINIZ DÜŞEBİLİR! EYT ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar emekli olacakları tarihi de merak ediyor. Askerliği saydırıp 270 günü borçlandırırsanız emeklilik yaşınız 57'ye düşebilir. Toplam hizmet sürenizi 25 yıla tamamlamanız durumunda 60, askerliğinizin 90 gününü borçlanırsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz. bu nedemek anlamadım?
1.si Türkiye şartlarında özel sektörde 60 yaşına kadar kim çalıştırır??? üstelik bu kadar genç işsiz varken??? 2.si eyt geçen seçimde de sözler verilmişti ama icraat yok??seçim zamanı bir rüzgar yapıp sonrasında oyalama... halaa net bişşiy yok ! düşünme ,plan proje...kaç sene oldu??
seçimi kazanmak işteyen elini vatandaşın cebine daldırıyor..Daha önce erken emeklilik için Daha öncekiler düşük yaşta emekliliği uygulamaış.Ben bu vatana bu ihaneti yapamam diyenler şimdi İMA ETTİKLERİ GEÇMİŞTEKİ SİYASİ PARTİLERİN YAPTIĞINI KURTULUŞ YOLUolarak benimsiyorsa diyecek Kalmadı.

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