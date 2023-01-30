SON DAKİKA | EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı... 15 bin TL'yi bulabilir

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) bekledikleri gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da netleşecek. Ankara'dan gelecek haberlere kilitlenen EYT'liler, bir yandan da maaş hesabı yapmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını açıklarken, bankalar da EYT'liler için promosyon rakamlarını duyurmaya başladı.
TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal, ATV Habere yaptığı açıklamada 4 bankanın promosyon olarak EYT'lilere 7 bin ile 7 bin 500 arası bir ödeme yapacağını söyledi.
4 bankanın açıkladığı promosyon rakamları EYT'lileri çok da memnun etmezken, vatandaşlar söz konusu ödemelerin maaşın 2-3 katı olması gerektiğini savunuyor.
Murat Bal da yaptığı açıklamada "Promosyon rakamlarının 11-12 binleri rahatlıkla bulması gerekiyordu" diye konuştu.
EYT'liler ise promosyon ödemeleri için 15 bin ile 20 bin arasında bir rakamın olması gerektiğini savunuyor.
Vatandaşlara promosyon ödemeleri için toplu başvuru önerisinde bulunan Bal, "Bankalarla toplu pazarlık yapabilirler ve bu toplu pazarlıklarda rakamlar çok daha yukarılara çıkabilir" diye konuştu.
4 bankanın haricinde en azından kamu bankalarının bile henüz promosyon ödeme rakamlarını açıklamadığını belirten Bal "Ben 15 bin liraların üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.