SON DAKİKA | EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı... 15 bin TL'yi bulabilir

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) bekledikleri gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da netleşecek. Ankara'dan gelecek haberlere kilitlenen EYT'liler, bir yandan da maaş hesabı yapmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını açıklarken, bankalar da EYT'liler için promosyon rakamlarını duyurmaya başladı.

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal, ATV Habere yaptığı açıklamada 4 bankanın promosyon olarak EYT'lilere 7 bin ile 7 bin 500 arası bir ödeme yapacağını söyledi.

4 bankanın açıkladığı promosyon rakamları EYT'lileri çok da memnun etmezken, vatandaşlar söz konusu ödemelerin maaşın 2-3 katı olması gerektiğini savunuyor.

Murat Bal da yaptığı açıklamada "Promosyon rakamlarının 11-12 binleri rahatlıkla bulması gerekiyordu" diye konuştu.

EYT'liler ise promosyon ödemeleri için 15 bin ile 20 bin arasında bir rakamın olması gerektiğini savunuyor.

EYT PROMOSYONLARI ARTAR MI?

Vatandaşlara promosyon ödemeleri için toplu başvuru önerisinde bulunan Bal, "Bankalarla toplu pazarlık yapabilirler ve bu toplu pazarlıklarda rakamlar çok daha yukarılara çıkabilir" diye konuştu.

"15 BİN LİRALARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

4 bankanın haricinde en azından kamu bankalarının bile henüz promosyon ödeme rakamlarını açıklamadığını belirten Bal "Ben 15 bin liraların üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.