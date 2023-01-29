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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı!

29.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT çalışmaları gündemde yer almaya devam ederken 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorularının araştırmaları hız kazandı. Emekli olmayı bekleyen birçok kişi, emekliliklerinde ne kadar maaş alacaklarını SGK üzerinden hesaplayabiliyor. SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ekranıyla emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz. İşte SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı!

EYT yasasının meclisten geçmesini bekleyen çok sayıda kişi, emeklilikte alacakları maaşı merak ediyor. SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotu ile emeklilik maaşı hesaplamak artık çok kolay! Emekli maaşı hesaplaması yapılırken çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok detay ele alınıyor. İşte SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ekranı!

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı!

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM? 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK sitesinde emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamalarında farklı bilgiler isteniyor.

4A emeklilik maaşı hesaplamasında T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra 'sorgula' butonuna basarak detayları öğrenebilirsiniz.

4A EMEKLİLİK MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı!

4B EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI

4B emeklilik bilgilerinin sorgulanması için T.C. Kimlik Numarası, güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra sorgula kısmına tıklanması gerekiyor.

4B EMEKLİ MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaş hesaplama ekranı!

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4C emekli maaşı sorgulamasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler isteniyor.

4C EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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maaş emekli hesaplama

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