SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

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İstanbul'un tartışmaların en fazla yaşandığı ilçelerden biri de Sarıyer olmuştu. Sarıyer'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Şükrü Genç partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuştu. Sarıyer'de CHP'nin adayı Mustafa Oktay Aksu ilk sonuçlara göre farklı bir şekilde önde gözüküyor. Şükrü Genç ise 3. sırada yer alıyor. SARIYER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN