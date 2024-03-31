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  4. SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 20:38
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Yerel seçimlere CHP damgasını vurdu! Türkiye genelindeki rüzgar İstanbul'un ilçelerinde de kendisini gösterdi. AK Parti'de bulunan Üsküdar, Çatalca, Bahçelievler, Ümraniye, Bayrampaşa, Tuzla, Beyoğlu, Sancaktepe gibi ilçeler CHP'ye geçerken birçok yerde seçim bıçak sırtı ilerliyor. Anlık verilere göre İstanbul'daki sonuçlar çok konuşulacak cinsten!

Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler arasında! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer alırken İstanbul'un ilçelerindeki sonuçlar da gündem oldu.

Yerel Seçim 2024

Ekran görüntüsü 2024-03-31 201234

Ekran görüntüsü 2024-03-31 201234

İstanbul'da sürpriz yaşanan ilçelerden biri Çekmeköy oldu. CHP adayı Orhan Çerkez, Çekmeköy'ün AK Partili Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz'ı geride bıraktı. Çekmeköy'den gelen sonuçlara göre Çerkez önde görünüyor.


ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Ekran görüntüsü 2024-03-31 201621

Ekran görüntüsü 2024-03-31 201621
İstanbul'un seçim sonucu merakla beklenen ilçelerinden biri de Üsküdar'dı. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ilk gelen sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Türkmen'den daha fazla oy alarak seçimi kazanmaya en yakın isim olarak görünüyor. ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekran görüntüsü 2024-03-31 201900

Ekran görüntüsü 2024-03-31 201900
Ümraniye'de CHP'nin adayı Aykut Erdoğdu ile AK Parti adayı İsmet Yıldırım arasında kafa kafaya bir yarış yaşanıyor. İlk gelen sonuçlara göre Erdoğdu önde gözükürken, sandıkların açılmaya devam etmesiyle Yıldırım'ın öne geçtiği görüldü. ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekran görüntüsü 2024-03-31 202050

Ekran görüntüsü 2024-03-31 202050
Uzun yıllardır AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilen Beyoğlu ilçesinde de değişim rüzgarı esiyor. İlk gelen sonuçlara göre CHP'nin adayı İnan Güney seçimi farklı bir sonuçla önde götürüyor. BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekran görüntüsü 2024-03-31 202221

Ekran görüntüsü 2024-03-31 202221
İstanbul'un tartışmaların en fazla yaşandığı ilçelerden biri de Sarıyer olmuştu. Sarıyer'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Şükrü Genç partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuştu. Sarıyer'de CHP'nin adayı Mustafa Oktay Aksu ilk sonuçlara göre farklı bir şekilde önde gözüküyor. Şükrü Genç ise 3. sırada yer alıyor. SARIYER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Seçim 2024
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