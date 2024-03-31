SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler arasında! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer alırken İstanbul'un ilçelerindeki sonuçlar da gündem oldu.
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İstanbul'da sürpriz yaşanan ilçelerden biri Çekmeköy oldu. CHP adayı Orhan Çerkez, Çekmeköy'ün AK Partili Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz'ı geride bıraktı. Çekmeköy'den gelen sonuçlara göre Çerkez önde görünüyor.
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İstanbul'un seçim sonucu merakla beklenen ilçelerinden biri de Üsküdar'dı. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ilk gelen sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Türkmen'den daha fazla oy alarak seçimi kazanmaya en yakın isim olarak görünüyor.
ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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Ümraniye'de CHP'nin adayı Aykut Erdoğdu ile AK Parti adayı İsmet Yıldırım arasında kafa kafaya bir yarış yaşanıyor. İlk gelen sonuçlara göre Erdoğdu önde gözükürken, sandıkların açılmaya devam etmesiyle Yıldırım'ın öne geçtiği görüldü.
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Uzun yıllardır AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilen Beyoğlu ilçesinde de değişim rüzgarı esiyor. İlk gelen sonuçlara göre CHP'nin adayı İnan Güney seçimi farklı bir sonuçla önde götürüyor.
BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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İstanbul'un tartışmaların en fazla yaşandığı ilçelerden biri de Sarıyer olmuştu. Sarıyer'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Şükrü Genç partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuştu. Sarıyer'de CHP'nin adayı Mustafa Oktay Aksu ilk sonuçlara göre farklı bir şekilde önde gözüküyor. Şükrü Genç ise 3. sırada yer alıyor.
SARIYER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN