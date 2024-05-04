Son dakika: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! Akaryakıtta Pazartesi gece yarısından sonra yeni tarife (4 Mayıs Cumartesi güncel benzin-mazot-LPG fiyatları)

Son dakika haberleri… Akaryakıt fiyatları değişiyor, araç sahipleri dikkat! Dünkü zammın ardından hem benzin hem de mazot fiyatı indirim geliyor. 4 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para? İşte detaylar…
Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, dolar kurundaki ani bir artış olmadığı takdirde, Pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL