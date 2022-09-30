Son dakika: Promosyon için bankalara akın ettiler! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Bankalar promosyonları 10 bin liraya kadar çıkarttı. Emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyonundan yararlanmak için son günü bekleyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

Sivas’ta bankaların verdiği maaş promosyonlarından yararlanmak için son ünü bekleyenler işlem yaptırabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren banka şubelerine akın etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

50 kilometre uzaklıkta olan köyden gelen Abdurrahman ışık, “Ben Yakupoğlan köyünden geldim. Daha yeni geldim yarım saat olmadı. Kuyruk uzun 2 saat kadar beklerim belki. 50 kilometre yoldan geldim. 7 bin lira promosyon alacağım sanırım” şeklinde konuştu.

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.