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  4. Son dakika: Promosyon için bankalara akın ettiler! Metrelerce kuyruk oldu...

Son dakika: Promosyon için bankalara akın ettiler! Metrelerce kuyruk oldu...

30.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonunda bankalar adeta birbirleriyle yarıştı. Emeklilere verilen banka promosyonu 10 bin liraya dayandı. Kampanyalardan yararlanmak için bugün son gün. Kampanyadan yaralanmak isteyen vatandaşlar bankalarda yoğunluk oluşturdu. İşte, 2022 Emekli promosyonuyla ilgili ayrıntılar...

Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Bankalar promosyonları 10 bin liraya kadar çıkarttı. Emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyonundan yararlanmak için son günü bekleyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

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Sivas’ta bankaların verdiği maaş promosyonlarından yararlanmak için son ünü bekleyenler işlem yaptırabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren banka şubelerine akın etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

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50 kilometre uzaklıkta olan köyden gelen Abdurrahman ışık, “Ben Yakupoğlan köyünden geldim. Daha yeni geldim yarım saat olmadı. Kuyruk uzun 2 saat kadar beklerim belki. 50 kilometre yoldan geldim. 7 bin lira promosyon alacağım sanırım” şeklinde konuştu.

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

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E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

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İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka
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