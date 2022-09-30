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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan promosyon açıklaması! "Tek seferde yatırdık" diyerek duyurdu! İşte rakam

30.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve çalışan herkes promosyon hesabı yaparken ücret açıklayan kurumlara bir yenisi daha eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tek seferde yatırdık" diyerek belediye çalışanlarına ödenen miktarı açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan promosyon açıklaması! "Tek seferde yatırdık" diyerek duyurdu! İşte rakam

Son günlerin en merak edilen ve araştırılan konusu promosyon oldu. Devlet ve özel kurumlar bir bir miktar açıklarken, bunlara bir yenisi daha eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına ödenen promosyon miktarını, "Tek seferde yatırdık" diyerek açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." dedi.

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Ekrem İmamoğlu Promosyon
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