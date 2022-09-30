İBB Başkanı İmamoğlu'ndan promosyon açıklaması! "Tek seferde yatırdık" diyerek duyurdu! İşte rakam

Son günlerin en merak edilen ve araştırılan konusu promosyon oldu. Devlet ve özel kurumlar bir bir miktar açıklarken, bunlara bir yenisi daha eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına ödenen promosyon miktarını, "Tek seferde yatırdık" diyerek açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." dedi.





