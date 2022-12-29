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  4. SON DAKİKA | SGK önünde EYT kuyruğu! Sabah saatlerinde akın ettiler: Pirim günleri...

SON DAKİKA | SGK önünde EYT kuyruğu! Sabah saatlerinde akın ettiler: Pirim günleri...

29.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT düzenlemesinde milyonların beklediği açıklama dün akşam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'de yaş şartının olmayacağını açıklarken, 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Dün akşam gelen açıklama sonrası pirim günlerini hesaplatmak isteyenler, SGK binalarına akın etti. 81 ilde SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Son dakika: Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için kritik açıklama geldi. Dün akşam kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş şartının olmayacağını duyurdu. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı açıklanırken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceği açıklandı.

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SON DAKİKA | SGK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, yapılan açıklama sonrası sabahın erken saatlerinde prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

"KUYRUK 1 KİLOMETREYE YAKIN. ÇOK MUTLU OLDUK SEVİNDİK"

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

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"DOĞUM BORÇLANMASI YAPARSAM TUTUYOR"

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “ Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

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İzmir'de de benzer görüntüler vardı. EYT ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelmeye başladı. Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA EYT KUYRUĞU

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