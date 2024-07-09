SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Yarın için geri sayım başladı: En düşük emekli maaşında SGK uzmanı 'Küsüratlı bir rakam olmayacak' dedi: Yüzde 24,73 + yüzde 20 formülü

Son dakika haberleri… 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73 seviyesinde gelse de milyonlarca kişi sıfır zam oranı ile karşı karşıya kalmıştı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıkları bir kez daha artacak. Bu kapsamda çalışmalarına başlanan yeni emekliye ek zam düzenlemesi için rakam da neredeyse netleşti. Peki SSK Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte Temmuz 2024 maaş tablosu ile haberin detayları…

2 MİLYONA YAKIN KİŞİNİN EMEKLİ KÖK MAAŞINA ZAM GELİYOR

Şu anda emekli taban maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı verilere göre bu rakamı alan 3,6 milyona yakın kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak Temmuz 2024’te gelen yüzde 24,73’lük zam 1,8 milyon emeklinin maaşını 10 bin liraya taşıyamadı ve kök aylıkları 10 bin TL’nin altında kaldı.

EMEKLİYE ZAMDA YENİ RAKAMLAR

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL

• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL

• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL

• SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

DÜZENLEME HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekliye refah payına sıcak bakmasa da AK Partili kurmayların bu durumdaki emekliler için bir çözüm arayışına başladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere bir rapor hazırladığı öğrenildi.

YARINA DİKKAT!

Zam oranının belirlenmesi halinde ise Meclis'te yarın başlayacak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde, tasarruf paketi yasa teklifine en düşük emekli maaşı önergesinin eklenebileceği ifade ediliyor.

O RAKAMIN ALTINDA EMEKLİ AYLIĞI KALMAYACAK

Yapılacak olan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Göktaş şu bilgileri paylaştı:

“8.018 TL ve altında aylığı olan yaklaşık 1.8 milyon kişi için bir değişiklik yapılmazsa bu yüzde 24,73’lük artış onları hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz Ömer Çelik’in açıklamalarından şunu anladık. Bugün bir çalışma yapılıyor. Erdoğan’a sunulacak rapora onay gelirse Meclis’e gelecek. Şu anda Meclis’te görüşülen bir torba yasa var. Ona bir madde konularak artırılabilir. O maddede en düşük emekli aylığı yüzde 20 artırılıp 12 bin TL’ye çıkarılacak denilirse en düşük emekli aylığı bu rakamın altında olamayacak. Ya da tartışmalar büyümesin diye yüzde 24,73’lük artış ile 12.473 liranın altında olamaz gibi bir madde konulacak. Ama ben bunun küsüratlı bir rakam olacağını düşünmüyorum. Kulislerde 12 bin lira daha ağırlıklı konuşuluyor.”

EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek.

SGK Uzmanı Murat Göktaş zamlı emekli maaş ödemesi için de değerlendirmede bulunarak, “Ek madde olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelirse ek zamlar yetişebilir. Ancak bu hafta bittikten sonra biliyorsunuz ki 15 Temmuz Pazartesi resmi tatil. 17 Temmuz’da emekli maaş ödeme tarihi başladığı için bu hafta Meclis’ten geçmesi gerekiyor. Ancak bundan 2 gün önce aylıkların bankaya gitmesi gerekiyor. Yetişmezse de fark ödemesi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ileri bir tarihte yatırılacak” ifadelerini kullandı.



