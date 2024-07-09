FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Yarın için geri sayım başladı: En düşük emekli maaşında SGK uzmanı 'Küsüratlı bir rakam olmayacak' dedi: Yüzde 24,73 + yüzde 20 formülü

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Yarın için geri sayım başladı: En düşük emekli maaşında SGK uzmanı 'Küsüratlı bir rakam olmayacak' dedi: Yüzde 24,73 + yüzde 20 formülü

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.07.2024 14:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 4a,4b SSK Bağ-Kur emekli kök maaş zammı 6 aylık enflasyon oranında yüzde 24,73 olarak netleşmişti. Ancak kök maaşı 8 bin TL altında kalan 1,8 milyon kişi sıfır zam alırken yeni düzenleme ile 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı artırılacak. Bu kapsamda yüzde 24,73’lük zammın üstüne yüzde 20 daha eklenerek en düşük emekli aylığının 12 bin TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. En kritik gün ise yarın! İşte 16 milyon emekliye yeni maaş tablosu ve zamlı emekli maaş ödeme tarihleri…

Son dakika haberleri… 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73 seviyesinde gelse de milyonlarca kişi sıfır zam oranı ile karşı karşıya kalmıştı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile emekli aylıkları bir kez daha artacak. Bu kapsamda çalışmalarına başlanan yeni emekliye ek zam düzenlemesi için rakam da neredeyse netleşti. Peki SSK Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte Temmuz 2024 maaş tablosu ile haberin detayları…

En düşük emekli maaşına iki düzenleme! En düşük emekli maaşına iki düzenleme!
Gündem asgari ücrete ara zam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan "Büyük Buhran" uyarısı! Gündem asgari ücrete ara zam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan "Büyük Buhran" uyarısı!

2 MİLYONA YAKIN KİŞİNİN EMEKLİ KÖK MAAŞINA ZAM GELİYOR

Şu anda emekli taban maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı verilere göre bu rakamı alan 3,6 milyona yakın kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak Temmuz 2024’te gelen yüzde 24,73’lük zam 1,8 milyon emeklinin maaşını 10 bin liraya taşıyamadı ve kök aylıkları 10 bin TL’nin altında kaldı.

iStock-476199613

EMEKLİYE ZAMDA YENİ RAKAMLAR

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL
• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL
• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL
• SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

DÜZENLEME HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekliye refah payına sıcak bakmasa da AK Partili kurmayların bu durumdaki emekliler için bir çözüm arayışına başladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere bir rapor hazırladığı öğrenildi.

iStock-991115098

YARINA DİKKAT!

Zam oranının belirlenmesi halinde ise Meclis'te yarın başlayacak Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde, tasarruf paketi yasa teklifine en düşük emekli maaşı önergesinin eklenebileceği ifade ediliyor.

O RAKAMIN ALTINDA EMEKLİ AYLIĞI KALMAYACAK

Yapılacak olan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Göktaş şu bilgileri paylaştı:

“8.018 TL ve altında aylığı olan yaklaşık 1.8 milyon kişi için bir değişiklik yapılmazsa bu yüzde 24,73’lük artış onları hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz Ömer Çelik’in açıklamalarından şunu anladık. Bugün bir çalışma yapılıyor. Erdoğan’a sunulacak rapora onay gelirse Meclis’e gelecek. Şu anda Meclis’te görüşülen bir torba yasa var. Ona bir madde konularak artırılabilir. O maddede en düşük emekli aylığı yüzde 20 artırılıp 12 bin TL’ye çıkarılacak denilirse en düşük emekli aylığı bu rakamın altında olamayacak. Ya da tartışmalar büyümesin diye yüzde 24,73’lük artış ile 12.473 liranın altında olamaz gibi bir madde konulacak. Ama ben bunun küsüratlı bir rakam olacağını düşünmüyorum. Kulislerde 12 bin lira daha ağırlıklı konuşuluyor.”

TÜRK LİRASI (215)

EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek.

TÜRK LİRASI (312)

SGK Uzmanı Murat Göktaş zamlı emekli maaş ödemesi için de değerlendirmede bulunarak, “Ek madde olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelirse ek zamlar yetişebilir. Ancak bu hafta bittikten sonra biliyorsunuz ki 15 Temmuz Pazartesi resmi tatil. 17 Temmuz’da emekli maaş ödeme tarihi başladığı için bu hafta Meclis’ten geçmesi gerekiyor. Ancak bundan 2 gün önce aylıkların bankaya gitmesi gerekiyor. Yetişmezse de fark ödemesi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ileri bir tarihte yatırılacak” ifadelerini kullandı.


Express

İŞTE EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (TEMMUZ 2024)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Kulübünden izin çıktı! Merih Demiral Süper Lig devine çok yakın

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonların nabzını yükselten en somut adım: 3 sendikadan 10 maddelik ortak bildiri

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

Basın toplantısına damga vuran an! Bakan Şimşek'e 'asgari ücret' tepkisi

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi

İkinci elde yaprak kıpırdamıyor, galericiler isyan etti! Vatandaştan, "Bindiğiniz dalı kestiniz" yanıtı gecikmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.