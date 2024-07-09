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  4. EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına iki düzenleme! SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisi ‘sıfır’ zam almıştı: 12.500 TL için formül ortaya çıktı

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına iki düzenleme! SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisi ‘sıfır’ zam almıştı: 12.500 TL için formül ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.07.2024 07:20
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Son dakika… SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisi sıfır zam almıştı! 10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar için düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Çalışmaların yapıldığı kesin olarak doğrulanırken bir yeni gelişme de memur emekli maaş zammında yaşandı. Emekliye zam düzenlemesinde ise tarih belli oldu. Meclis’in ay sonuna kadar yeni bir yasa ile emekli ek zamları devreye alması bekleniyor. İşte tüm oranlarla yeni Temmuz 2024 emekli aylıkları…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına iki düzenleme! SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisi ‘sıfır’ zam almıştı: 12.500 TL için formül ortaya çıktı

Son dakika haberi… 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı ise yüzde 19,31 oranında artmıştı. Memurların maaş artış oranı için Mehmet Şimşek yüzde 19,31’lik oranın altına imzasını geçtiğimiz hafta attı. Gözler ise en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağ-Kur, memur emekli maaşı düzenlemesi haberinin detayları…

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SSK 2000 SONRASI VE BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİNE ZAM YOK

Yılın ikinci yarısı için yapılan zamlar ile özellikle 2000 sonrası SSK emeklilerinin kök maaşı 7.047 TL’den 8.789 TL’ye yükselmiş ve 10 bin liranın altında kaldığı için 0 zam almışlardı. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı ise en düşük emekli aylığının sadece 89 lira üzerine çıkabildi.

BAKAN ŞİMŞEK’İ İKNA ETTİLER

Sıfır zam sonrası enflasyonla mücadele kapsamında ek zamlara karşı olan Mehmet Şimşek’in Ak Partili kurmaylar tarafından Kızılcahamam Kampı’nda ikna edildiği öğrenildi. Bu kapsamda hem Maliye hem de Çalışma Bakanlığı’ndan veri toplayan AK Partili kurmayların emekliye zam düzenlemesi için oluşturacakları raporu bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için dün ortaya atılan iddiayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil, bugün yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz” sözleri ile doğruladı, rakam konusunu ise telaffuz etmedi.

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Ancak Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı için 12.000-12.500 TL arasında bir zam yapılması öngörülüyor. Hazine desteği ile emeklilerin kök maaşı yeni taban maaşa tamamlanacak. Yeni milyonlarca kişi hem yüzde 24,73’lük artış hem de seyyanen zam almış olacak.

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10 BİN TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERİN DURUMU

Şu an için emekli kök aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olan Bağ-Kur Esnaf emeklisi ve 2000 öncesi SSK emeklisi için bir düzenlemenin de yapılmayacağı dile getiriliyor. 24,73’lük zam sonrası Bağ-Kur’lu esnafın 10.178 TL olan maaşı 12.695 TL’ye çıkmıştı. Eğer en düşük emekli aylığı 12.500 TL olursa bu grupta zam rakamı 195 TL olacak! SSK 2000 öncesi emekli maaşı da 11.367 TL’den 14.178 TL’ye yükselmişti. Orada da zam rakamı 1.678 TL’ye gerileyecek.

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MEMUR EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA

Hem emekliler hem de memurlar arasında büyük tepki toplayan artış oranları için Edindiğimiz kulis bilgisine göre, düzenlemenin sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine değil, yüzde 5,42 daha az zam alan memur emeklilerine de yapılacağı öğrenildi.
Bu kapsamda çalışan memur maaşları karşısında tarihi düşük seviyede maaş alan memur emeklileri için Ocak’ta diğer emeklilere yapılan yüzde 11,5’lik iyileştirme göz önünde bulundurularak, yüzde 19,31 olan oranın yüzde 24,73’e tamamlanması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Böylece 14.740 TL’den yüzde 19.31 artış ile 17.586 TL’ye yükselen en düşük memu emekli maaşının eşitleme yapılması durumunda 18.385 liraya yükselebileceği hesaplanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclis’in kanun ile ek zam düzenlemelerini hayata geçirmesi gerekiyor. Bu kapsamda yeni maaşlar için ay sonuna kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor.

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MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31 – EŞİTLEME SONRASI YÜZDE 24,73)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946 TL - 66.851 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598 TL - 59.169 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210 TL - 23.219 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388 TL - 18.178 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338 TL - 27.535 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338 TL - 27.535 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338 TL - 27.535 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372 TL - 27.570 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934 TL - 19.794 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926 TL - 40.694 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL - 47.801 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL - 27.535 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL - 27.535 TL

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek.

Express


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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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