Tarım Kredi marketlerine indirim başladı! Binlerce vatandaş bekliyordu! İşte yeni indirimli etiketler...

Gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirim uygulaması dün itibariyle başladı. İndirimi duyan vatandaşlar Tarım Kooperatif'inde kuyruk oldular. Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı. Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin listesini tek tek paylaştı.

İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı. İndirim uygulanacak ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”