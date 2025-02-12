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Taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş! 250 bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu... Araç alacaklara son tablo

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.02.2025 11:14
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Taşıt kredisi faiz oranları düştü mü? Taşıt kredisinde en düşük faiz ne? Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası gözler bankaların sunduğu kredilerdeki faiz oranlarında. Özellikle otomobil almayı düşünen pek çok kişi taşıt kredisi seçeneklerini araştırıyor. Kredi faizlerinde hareketlilik gözlenirken kısmi düşüşler de yaşanıyor. Buna göre bankaların taşıt kredisine dair güncel ödeme planı, aylık taksit ve faiz oranı netlik kazandı. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için son durum...

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası banka kredisi faiz oranlarındaki son durum merak ediliyor. Özellikle yeni bir araba sahibi olmak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında bir gerileme görüldü. Peki, hangi banka taşıt kredisinde ne kadar faiz uyguluyor? 250 bin TL'lik taşıt kredisinin taksidi ve geri ödemesi ne kadar? İşte araba almak isteyenler için taşıt kredisinde son durum...

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BANKAYA, VADEYE VE TUTARA GÖRE DEĞİŞEN FAİZ ORANLARI

Bankaların kredi faiz oranları ile ilgili son verilere göre; 12 ay vadeli taşıt kredilerinde en düşük faiz oranı olarak yüzde 3,45 seviyesi görüldü. 48 ay vadeli kredilerde de düşük oranlar göze çarpıyor.

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Taşıt kredisi faizlerindeki düşüş ile beraber araç almayı düşünenler uygun kredi seçeneklerini araştırmaya başladı.

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DİĞER DETAYLARA DA DİKKAT

Bankalar tarafından vade sürelerine ve kredi tutarlarına göre bankadan bankaya göre değişen farklı faiz oranları sunuluyor. Faiz oranları ve aylık taksit ile toplam geri ödeme tutarı, seçilen vadeye ve istenilen krediye göre değişilik gösteriyor. Dolayısıyla bankadan kredi kullanmayı düşünen vatandaşların faiz oranlarının yanı sıra ödeme planları, şartlar ve ek masraflar gibi detayları da araştırmasında önemli olduğu görülüyor.

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Örneğin, 12 ay vadeli yüzde 3,45 faiz oranı ile 250 bin TL'lik taşıt kredisinde aylık taksit yaklaşık 27 bin TL olarak göze çarparken toplam ödeme ise 330 bin TL civarında oluyor. Ancak bu rakamlar bankadan bankaya göre farklılaşıyor.

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TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksidi, ödeme planı ve toplam ödemesi...

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Canlı Borsa

BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankaların taşıt kredisi faiz oranları şu şekilde listelendi:

AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,70

Aylık Taksit: 27.904,90 TL

Toplam Ödeme: 336.296 TL

GARANTİ

GARANTİ

Faiz Oranı: Yüzde 3,59

Aylık Taksit: 27.679,09 TL

Toplam Ödeme: 333.399 TL

KUVEYT TÜRK

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 3,45

Aylık Taksit: 27.393,03 TL

Toplam Ödeme: 330.153 TL

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,66

Aylık Taksit: 29.914,15 TL

Toplam Ödeme: 360.219 TL

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