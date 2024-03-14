Vatandaştan Bakan Koca’ya zor soru: Emekliye seyyanen zam bekleyenler dikkat! ‘Reis gereğini yapacak…’

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekliler Ocak ayında yüzde 49,25’lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. 6 aylık enflasyon rakamlarının Temmuz ayında açıklanması ile emekli maaşları bir kez daha artacak ama Ocak ayında yapılan artış yeterli bulunmayınca seyyanen zam sesleri yükselmişti. Seçim öncesi beklentiler artsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe hesabı yaparak emekliye zamda Temmuz ayını işaret etti.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır