Vatandaştan Bakan Koca’ya zor soru: Emekliye seyyanen zam bekleyenler dikkat! ‘Reis gereğini yapacak…’

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekliler Ocak ayında yüzde 49,25’lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. 6 aylık enflasyon rakamlarının Temmuz ayında açıklanması ile emekli maaşları bir kez daha artacak ama Ocak ayında yapılan artış yeterli bulunmayınca seyyanen zam sesleri yükselmişti. Seçim öncesi beklentiler artsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe hesabı yaparak emekliye zamda Temmuz ayını işaret etti.
Vatandaşlar ise umutlu bekleyişini tüm bunlara rağmen sürdürürken Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaş arasında geçen diyalog gündem oldu.
Bakan Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi.
Sağlık Bakanı Koca'yı, Mamak Devlet Hastanesi'ne gelişinde, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile hastane Başhekimi Murat Özcan karşıladı.
Hastanede tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet edip durumlarını soran Koca, hastane hakkında da bilgi aldı.
Daha sonra Balcı ile Sağduyu Caddesi'ndeki dükkanları gezen Bakan Koca, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı.