Vergi ve kredi borcuna yapılandırma! Erdoğan Pazartesi günü duyuracak: İlk taksit detayı...

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2021’de yüzde 16,4 olan vergi yükü 2022’de yüzde 17,2’ye yükseldi. 2023’te ise yüzde 17,5'e ulaşacağı öngörülüyor. Vergi yükü her yıl artmaya devam ederken hükümet 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar için kapsamlı bir yapılandırma paketini 84 milyona sunmaya hazırlanıyor.
Vergi, prim, ceza, öğrenim kredisi gibi alacaklar da dahil Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinde uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanması imkanı sunulacak. Yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. Yapılandırma konusunun Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacağı ifade ediliyor.
Sabah'ta yer alan haberde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen yapılandırma paketi Maliye'ye olan vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsıyor. Anapara borcuna eklenen faiz, gecikme faizinin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 18 ayın üzerinde uzun vadelerle vatandaşın borçlarını rahatça ödemesi sağlanacak. Düşük tutarlı borçların tamamının silinmesi de bekleniyor.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkânı da sağlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları, gümrük, askerlik cezaları yapılandırma kapsamında olacak. İlk taksitini yatıran sigorta prim teşvikinden yararlanacak. Peşin ödemelerde borçların yüzde 90'ının silinme imkânı olacak.
Borç yapılandırma başvurusu öncesi güncel borçların sorgulanmasında fayda bulunuyor. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından borcunu yapılandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov. tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor. Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek.
Kredi kartıyla ödemeler ilgili kurumların internet adresindeki linkler ya da bankaların uygulama geliştirmeleri halinde internet siteleri veya şubeleri üzerinden yapılabilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacak.