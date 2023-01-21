Vergi ve kredi borcuna yapılandırma! Erdoğan Pazartesi günü duyuracak: İlk taksit detayı...

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2021’de yüzde 16,4 olan vergi yükü 2022’de yüzde 17,2’ye yükseldi. 2023’te ise yüzde 17,5'e ulaşacağı öngörülüyor. Vergi yükü her yıl artmaya devam ederken hükümet 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar için kapsamlı bir yapılandırma paketini 84 milyona sunmaya hazırlanıyor.

Vergi, prim, ceza, öğrenim kredisi gibi alacaklar da dahil Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinde uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanması imkanı sunulacak. Yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak. Yapılandırma konusunun Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacağı ifade ediliyor.