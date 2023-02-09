Yoğunluk sevkiyatı yavaşlattı! İşte deprem bölgesine ulaşım hatlarında son durum (9 Şubat 2023 Perşembe)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından tüm ülkede yardım seferberliği başlatılırken, bu yardımların ulaştırılması da büyük sorun haline geldi. Bir yandan kapanan güzergahların yeniden devreye girmesi için çalışmalar sürerken diğer yandan alternatif güzergahlar ve çözümler için de çalışmalar sürüyor.

Bölgeye giden yardım malzemelerinin illere girişi ve dağıtımı AFAD koordinasyonunda yapılıyor. Türkiye genelinden gelen yükler deprem bölgesindeki AFAD merkezlerinde toplanıyor. Sevkiyat, AFAD koordinasyonunda gerçekleşiyor. Ancak bazı AFAD merkezlerinde gelen yükler oluşan yoğunluk nedeniyle istenilen hızda dağıtılamıyor. Lojistik sektörü yetkilileri ve Hatay’daki belediye görevlileri, AFAD’ın yükünün azaltılması için belirli kuruluşlara yetki verilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.