Yoğunluk sevkiyatı yavaşlattı! İşte deprem bölgesine ulaşım hatlarında son durum (9 Şubat 2023 Perşembe)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından tüm ülkede yardım seferberliği başlatılırken, bu yardımların ulaştırılması da büyük sorun haline geldi. Bir yandan kapanan güzergahların yeniden devreye girmesi için çalışmalar sürerken diğer yandan alternatif güzergahlar ve çözümler için de çalışmalar sürüyor.
Bölgeye giden yardım malzemelerinin illere girişi ve dağıtımı AFAD koordinasyonunda yapılıyor. Türkiye genelinden gelen yükler deprem bölgesindeki AFAD merkezlerinde toplanıyor. Sevkiyat, AFAD koordinasyonunda gerçekleşiyor. Ancak bazı AFAD merkezlerinde gelen yükler oluşan yoğunluk nedeniyle istenilen hızda dağıtılamıyor. Lojistik sektörü yetkilileri ve Hatay’daki belediye görevlileri, AFAD’ın yükünün azaltılması için belirli kuruluşlara yetki verilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.
Karayolunda depremin yarattığı hasarın yanı sıra hava muhalefeti nedeniyle de birçok yol kapanmıştı. Özellikle batı ülkelerinden deprem bölgesine doğru yoğun bir TIR çıkışı olduğu için bazı illerde trafik kilitlenmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem bölgesi güncel yol durumunu açıkladı. Buna göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesimi taşıt trafiğine açıldı. Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı geçişi arası depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
Birinci alternatif olarak (Malatya-Darende) ayrım-Elbistan- Göksun-Kahramanmaraş yolundan; ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ- Ergani-Siverek-Kahta-Adıyaman güzergahı kullanılarak ulaşım sağlanıyor. Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşım, Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahından gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişi durduruldu.
Sektör temsilcileri, başta İstanbul olmak üzere batı illerinde deprem bölgesine doğru çok yoğun bir TIR trafiği olduğunu, bu durumun yardım faaliyetlerini yavaşlattığını dile getirirken, acilen buradaki yükün azaltılmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerektiği görüşünde.
Demiryolu, özellikle kış şartları nedeniyle karayoluna önemli bir alternatif olarak görülüyor. Ancak, deprem nedeniyle bazı hatlarda raylar hasar gördüğü için taşıma yapılamıyor. Lojistikçiler, özellikle Mersin’e kadar demiryollarında bir sıkıntı olmadığına dikkat çekerek, demiryolunun daha aktif kullanılmasını istiyor, diğer yandan hasarlı yolların ivedilikle onarılmasını istiyor. TCDD, sadece AFAD üzerinden gelen yardımlar için vagon tahsis ediyor.
AFAD’dan bağımsız gelen yardım taleplerine vagon tahsis edilmiyor. Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na yazı göndererek, her türlü yardıma ve işbirliğine hazır oldukları mesajını vermişti. İhtiyaç halinde, deprem felaketinin gerçekleştiği il ve ilçelerde, üyelere ait demiryolu ekipmanların bulunduğu istasyonlarda, yükleme ve elleçleme hizmetleriyle göreve hazır olduklarını belirtmişti.