Yurtdışında çalışma süresi emeklilikten sayılır mı? Yurtdışında çalışan ne zaman emekli olur?

Kadınlar hamilelik günlerinde prim borçlanması ile erkeklerse askerlik prim borçlanmasıyla erken emeklilik fırsatı yakalarken, bu fırsatlardan biri de yurtdışında çalışmak. Eğer çalışma yaşamınızın bir döneminde yurtdışında çalıştıysanız bu günleri saydırabilirsiniz. İşte emeklilik hesaplaması…

Yurtdışında çalışan ne zaman emekli olur?

YURTDIŞINDA ÇALIŞMA SÜRESİ EMEKLİLİKTEN SAYILIR MI? Yurtdışı çalışma süresinin borçlanılmasıyla kazanılan sigortalılık süresi Bağ- Kur’a sayılmaktadır.

Yurtdışındaki çalışma ile Türkiye’de ödenilen prim 5400 güne tamamlanması halinde 2021 yılı içinde 58 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ancak emekli aylığı bağlanması için yurtdışı çalışmanızı sonlandırmanız ve yurtdışında ikamete dayalı sosyal yardım veya sigorta yardımı almamanız gerekiyor.

YURTDIŞI BORÇLANMA NEDİR? Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin istekleri halinde, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı olarak geçirdikleri belirli sürelerin prim karşılığını ödeyerek, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine yurtdışı borçlanması denir.

VERGİ İNDİRİM HAKKINDAN YARARLANMAK İÇİN İŞ KAYBI ORANI KAÇ OLMALI? Vergi indirim hakkı alıp engelli olarak emeklilik için en az yüzde 40 oranında işgücü kaybına uğramış olmanız gerekiyor.