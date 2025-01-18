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Günler kala Trump'tan coin hamlesi! TRUMP'ı piyasaya sürdü, bir saatte rekor kırdı, Solana'ya da yaradı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2025 13:55
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Tüm dünya ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasına kilitlenirken, koltuğa oturmasına üç gün kala Trump'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Cuma günü kendi memecoin’i $TRUMP’ı piyasaya süren Trump'ın kripto para birimi, piyasaya sürüldükten sonra sadece bir saat içinde 10 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Memecoin’in piyasaya sürülmesi, coinin çıktığı blok zinciri olan Solana’ya da olumlu yansıdı.

Günler kala Trump'tan coin hamlesi! TRUMP'ı piyasaya sürdü, bir saatte rekor kırdı, Solana'ya da yaradı

Pazartesi günü ABD Başkanlık koltuğuna yeniden oturmaya hazırlana Donald Trump; yeni kripto para birimini, Truth Social hesabından ve doğrulanmış X (eski Twitter) hesabından duyurdu. Trump sosyal medya hesaplarında “YENİ Resmi Trump Memem BURADA! Kazandığımız her şeyi kutlamanın zamanı geldi. Çok özel Trump Topluluğuma katılın. $TRUMP’ınızı HEMEN alın ve eğlenin!” ifadelerini kullandı.

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$TRUMP BİR SAATTE REKOR KIRDI

Trump’ın $TRUMP isimli memecoin’i, cuma günü piyasaya sürülmesinin ardından hızla büyüdü. Coinage’e göre, birçok kişi bu hızlı yükselişin bir hack saldırısının sonucu olabileceğini düşünse de, memecoin’i tanıtan site, Trump’ın daha önceki NFT projelerini yöneten aynı şirketle bağlantılıydı.

Token ilk aşamada 200 milyon adet olarak üretildi ve zamanla 1 milyar adede ulaşacak bir kilitleme planı açıklandı. Dağıtım planına göre, toplam arzın yüzde 80’i yaratıcı ekibe ve Trump’ın şirketi CIC Digital’a tahsis edilecek. Ancak, ekip için ayrılan tokenlar üç aydan önce serbest bırakılmayacak.

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TRUMP'IN GÖREVE BAŞLAMASINDAN ÖNCE BÜYÜK HAMLE

Trump’ın memecoin hamlesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’ın istifasının ardından ve Trump’ın pazartesi günü gerçekleşecek yemin töreninden sadece üç gün önce geldi.

SOLANA’YA DA YARADI

Memecoin’in piyasaya sürülmesi, coinin çıktığı blok zinciri olan Solana’ya da olumlu yansıdı. $TRUMP’ın etkisiyle Solana yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, diğer kripto paralarda, yatırımcıların bu sürpriz token’a yönelik para akışı nedeniyle düşüş gözlendi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kripto para abd
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