Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Market raflarından toplatılıyor

Amika markasına ait 'mirrorball high shine + protect antioxidant' isimli şampuanlarda Pluralibacter gergoviae bakterisi bulunduğu için ürünler hakkında geri çağrılma kararı alındı. Walmart, Sephora ve Amazon gibi popüler perakende mağazalarında satılan bu şampuan bakteriyel bulaşma nedeniyle sağlık için büyük risk taşıyor.

Yetkililer, tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları ve derhal geri iade etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının paylaşımına göre; Ünlü bir saç bakım markası olan Amika, ürünlerinde Pluralibacter gergoviae bakterisinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, markanın 980.000'den fazla sayıda bulunan 'mirrorball high shine + protect antioxidant' isimli şampuanını geri çağırma kararı aldı.

Product Recall for Amika Mirrorball High Shine + Protect Antioxidant Shampoo presenting a microbiological risk.https://t.co/qrLrDSW8Eg pic.twitter.com/BZElqXcWxy — Denbighshire Trading Standards (@DenbighshireTr1) January 8, 2025

2023 ve 2024 yılları arasında ABD'nin 31 eyaletinde Walmart, Sephora ve Amazon gibi mağazalarda satılan ürünler hakkında geri çağırma başlatıldı.

PLURALBACTER GERGOVİAE NEDİR?

Plulibacter gergoviae, gram negatif, hareketli, fakültatif anaerobik, çubuk şeklinde bir bakteridir. P. gergoviae, kozmetik ürünlere eklenen yaygın bir antimikrobiyal madde olan parabenlere karşı direnç gösterdiği için kozmetik endüstrisi için özel bir ilgi konusudur.