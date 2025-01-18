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İzmir'de halk ekmeğe yüzde 60 zam geldi! İşte yeni fiyatı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.01.2025 20:25
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İzmir'de halk ekmeğe yeni zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada 210 gram ekmeğin fiyatının 8 TL olduğu belirtildi.

İzmir'de halk ekmeğe yüzde 60 zam geldi! İşte yeni fiyatı...

İzmir'de Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 210 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam geldi.

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YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikasında ürettiği ekmeğin fiyatlarının yeniden düzenlendiği'' kaydedildi. Halk Ekmek ''ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda artan girdi maliyetleri'' nedeniyle 210 gram ekmeğin fiyatını 8 TL yaptı.

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Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl 7 TL olan halk ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinden sonra 5 TL'ye indirilmişti.

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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İzmir ekmek
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