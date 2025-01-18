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Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Kasaplar Ramazan'dan önce yetki istedi! "Salmonella bakterisi riski nedeniyle..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.01.2025 20:47
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İstanbul’da faaliyet gösteren kasaplar tavuk eti fiyatlarının düşürülmesi yeni adım attı. Parçalı tavuk eti satışı için yönetmeliğin değişmesini isteyen kasaplar fiyatların yüzde 30 düşeceğini söylüyor.

Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Kasaplar Ramazan'dan önce yetki istedi! "Salmonella bakterisi riski nedeniyle..."

Son yıllarda fiyatı en çok artan gıda ürünlerinden biri olan tavuk etinin fiyatının düşürülmesi için İstanbul’da faaliyet gösteren kasaplar yeni bir proje hazırladı. İstanbul Kasaplar Odası yetkilileri Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan parçalı tavuk eti satışı için yönetmeliğin değişmesini istiyor.

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YETKİ İSTİYORLAR

Yönetmeliğe göre mahalle kasapları tavuk etinin ya bütün ya da entegre tesiste parçalanmış ve paketlenmiş şekilde satabiliyor. NTV'ye konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, konuyla ilgili "Eğer biz kasap esnafı olarak Ramazan’dan önce bu izni alabilirsek tavuk etinde yüzde 20-30 zam değil indirim yapacağız” dedi.

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SALMONELLA BAKTERİSİ RİSKİ NEDENİYLE İZİN VERİLMİYORDU

Fatih Tavukçu, “Biz bütün tavuğu alıp, göğüs, but, baget olarak parçaladığımız zaman maliyetimizi çok aşağıya çekecek. Halkımız daha ucuz tavuğa ulaşmış olacak. Tüm mahalle esnafları marketlerle rekabet edebilirse büyük faydası olur” ifadelerini kullandı. Mevcut yönetmelikte Salmonella bakterisi riski nedeniyle kasapların parçalamasına izin verilmiyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kasap tavuk ramazan ayı
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