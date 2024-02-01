Yüzde 71’lik zam aldılar! En düşük işçi maaşı 24 bin 702 lira oldu! Belediye başkanıyla karşılıklı oynadılar

"Zorluklar bizi yıldırmadı, yokluk bizi yıldırmadı çünkü bizler biliyoruz ki yokluktan ülke kuran, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bir neslin torunlarıydık. Yılmadık, çalıştık gayret gösterdik. İnşallah Alaşehir belediyesini de hak ettiği yere getirmeye bir basamak kaldı. İşte 71 yıl sonra kazandık ve tarihi rekora da imza atıyoruz. Maaşlarınıza yüzde 71 oranında zam veriyoruz. Yeni zamlarla en düşük maaş 24 bin 702 Lira, en yüksek maaşınız 30 bin 196 Lira oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bize ödeme gücü versin, güle güle harcayın. Biliyorum ki çok fazlasını hak ediyorsunuz ancak şartlar buna müsait oldu ama inanın bölgenin iyisisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben sizden memnunum"