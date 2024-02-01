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Yüzde 71’lik zam aldılar! En düşük işçi maaşı 24 bin 702 lira oldu! Belediye başkanıyla karşılıklı oynadılar

01.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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Alaşehir Belediyesi, belediye şirketleri bünyesinde çalışan 486 işçinin maaşına yüzde 71 oranında zam yaptı. Zamlarla en düşük işçi maaşı 24 bin 702 TL oldu.

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zam oranlarının belli olmasının ardından belediyelerdeki işçilerin de zam oranları açıklanmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesi, belediye şirketleri bünyesinde çalışan 486 işçinin maaşına yüzde 71 oranında zam yaptı. En düşük işçi maaşı 24 bin 702 lira, en yüksek işçi maaşı 30 bin 196 TL olurken, yapılan zam sonrası başkan ve işçiler davul zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Alaşehir Belediye binası önünde toplanan işçilere yüzde 71’lik maaş artış müjdesini verdi. İşçiler alkışlar ve sloganlar eşliğinde Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür etti.

Belediye binası önünde bir konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ailemizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar birlikte olduğunu görüyorum. Ailemin tüm fertlerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2019’da geldiğimizde belediyede çalışma şartları zordu, kötüydü. Şantiyeler kullanılmaz haldeydi. Birçoğu iş güvenliği, hijyenik şartlar bulunmayan ve insanlarımız belediyeye gelirken, bazılarının ayaklarının da geri geriye gittiğini, hatta farklı iş kollarında özel sektörde iş aradıklarını, emekliliğinin gelmesi için bir an önce gün saydıklarını biliyorum." dedi.

Öküzcüğlu şu ifadeleri kullandı:

"İşte önce kendi evimizi temizlemekle işe başladık. Şantiyelerimiz de hijyenik ortamı oluşturduk. İş güvenliği yönünden huzurlu bir ortamı da sağladık. Yola çıkarken yakarsa bu dünyayı garipler yakar diye çıkmıştık. İşte bu garipleri memnun etmek de bizim boynumuzun borcuydu. Beklentilerimiz vardı, hakça üretip, hakça paylaşmak için yola çıkmıştık. İnsanca bir düzeni sağlamak için ortaya çıkmıştık. Bugün bu düzeni sağlamış olmanın mutluluğunu yaşamanın gayreti içerisindeyiz. Bütçesi en kötü belediyeydik. Gelirlerinin üç katından fazla borcu olan bir belediye aldık. Hastayı yoğun bakımdan odaya çıkardık, odadan eve çıkardık. Şimdi hasta belediye sokakta top koşturuyor, kasası tam takır bir belediyeden tıkır tıkır işleyen bir belediye haline hep beraber getirdik. Hepinizden Allah razı olsun. "

"Zorluklar bizi yıldırmadı, yokluk bizi yıldırmadı çünkü bizler biliyoruz ki yokluktan ülke kuran, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bir neslin torunlarıydık. Yılmadık, çalıştık gayret gösterdik. İnşallah Alaşehir belediyesini de hak ettiği yere getirmeye bir basamak kaldı. İşte 71 yıl sonra kazandık ve tarihi rekora da imza atıyoruz. Maaşlarınıza yüzde 71 oranında zam veriyoruz. Yeni zamlarla en düşük maaş 24 bin 702 Lira, en yüksek maaşınız 30 bin 196 Lira oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bize ödeme gücü versin, güle güle harcayın. Biliyorum ki çok fazlasını hak ediyorsunuz ancak şartlar buna müsait oldu ama inanın bölgenin iyisisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben sizden memnunum"

"BU SENE KARNE ALACAĞIZ"

"BU SENE KARNE ALACAĞIZ"

Göreve geldikleri 2019 yılından sonra 2024 yılının karne yılı olduğunu dile getiren Başkan Öküzcüoğlu, "Bu sene karne alacağız, benim de karne yılım. İnşallah halk ve çalışanlarımız bunları takdir edecektir. Karneme geçer not bekliyorum. Karneden geçer not alacaksınız, buna inanıyorum ve sizlerden geçer not istiyorum" diye konuştu.

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Başkan İşçi Zam belediye davul zurna
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