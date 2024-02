Yüzde 71’lik zam aldılar! En düşük işçi maaşı 24 bin 702 lira oldu! Belediye başkanıyla karşılıklı oynadılar

"BU SENE KARNE ALACAĞIZ"

Göreve geldikleri 2019 yılından sonra 2024 yılının karne yılı olduğunu dile getiren Başkan Öküzcüoğlu, "Bu sene karne alacağız, benim de karne yılım. İnşallah halk ve çalışanlarımız bunları takdir edecektir. Karneme geçer not bekliyorum. Karneden geçer not alacaksınız, buna inanıyorum ve sizlerden geçer not istiyorum" diye konuştu.