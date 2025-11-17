FİNANS

2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu

Site aidatlarının kiralık konutlar ile yarışır hale gelmesi hem vatandaşın hem de hükümetin gündemindeydi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum'un site aidatları ile ilgili düzenleme yapacaklarını açıklamasının ardından konu ile detaylar da merak edilmeye başlandı. İşte site aidatları ile ilgili yapılacak düzenlemenin detayları...

Ezgi Sivritepe

Konut aidatlarının fahiş düzeylere çıkmasından dolayı hükümet harekete geçiyor. Keyfi artışlar ile resmen kiralık konut fiyatları ile yarışır hale gelen site aidatlarına yeni düzenleme gelecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında enflasyona göre aidat oranlarında artış yapılabileceğini söylemişti.

SİTE AİDATI DÜZENLEMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?

2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu G1

Söz konusu düzenlemenin bazı maddeleri şu şekilde:

2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu G2
  • Mali yıl geçişlerinde, genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE oranının üzerinde hiçbir artış yapılamayacak.
  • Eğer site sakinleri ekstra bir hizmet için ortak karar alırsa, bu maliyet yine maliklerin oy çokluğu ile kabul edilmek zorunda
2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu G3
  • "Malik çoğunluğu olmadan artış yapılmayacak" maddesi, yasa taslağının en kritik bariyerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu G4
  • Site yönetimlerinde şeffaflık zorunluluğu da gelecek. Bakanlığın kuracağı sistem ile beraber tüm harcamalar izlenmesi planlanıyor.
  • Bununla beraber yılda en az 1 kere fiziksel denetim ve şikayet üzerine ek denetimlerin yapılması planlanıyor.
2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu G5
  • Ayrıca yöneticiler için yeni standartlar da geliyor. Tesis yöneticiliği lisans zorunluluğu, adli sicil şartı, teminat mektubu zorunluluğunun bulunması hedefleniyor.
