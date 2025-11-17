2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bir dönem sona erecek, şikayetler çığ gibi büyüyordu

Konut aidatlarının fahiş düzeylere çıkmasından dolayı hükümet harekete geçiyor. Keyfi artışlar ile resmen kiralık konut fiyatları ile yarışır hale gelen site aidatlarına yeni düzenleme gelecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında enflasyona göre aidat oranlarında artış yapılabileceğini söylemişti.