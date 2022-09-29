Ucuz konut projesine başvuranlar dikkat! Tarih belli oldu: İşte ilk evlerin yapılacağı iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların geçtiğimiz günlerde başladığı sosyal konut projesiyle ilgili yeni haberler geleme devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde merak edilenleri ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurum, 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun adresini de verdi.

Bakan Kurum, projeyi oluştururken illerden gelen talepleri dikkate aldıklarını da anlattı.

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...