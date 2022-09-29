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Ucuz konut projesine başvuranlar dikkat! Tarih belli oldu: İşte ilk evlerin yapılacağı iller

29.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ ucuz konut projesiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların başlamasının ardından 5 milyon kişi başvurdu. Öte yandan Murat Kurum, 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun hangi illerde olacağını açıkladı. İşte inşaatların başlayacağı 17 il...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve başvuruların geçtiğimiz günlerde başladığı sosyal konut projesiyle ilgili yeni haberler geleme devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde merak edilenleri ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kurum, 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun adresini de verdi.

Bakan Kurum, projeyi oluştururken illerden gelen talepleri dikkate aldıklarını da anlattı.

Türkiye bu haberi bekliyor! Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası! Faiz düşecek, ev fiyatları ve peşinatta indirim...Türkiye bu haberi bekliyor! Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası! Faiz düşecek, ev fiyatları ve peşinatta indirim...

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...

Elazığ

Elazığ

Erzurum

Erzurum

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kırşehir

Kırşehir

Konya

Konya
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ il
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