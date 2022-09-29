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Türkiye bu haberi bekliyor! Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası Faiz düşecek, ev fiyatları ve peşinatta indirim...

29.09.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ’nin sosyal konut projesinin yankıları sürerken hükümet, bu kez de Emlak Konut aracılığı ile orta gelir grubu için yeni bir konut kampanyasının adımını daha atmaya hazırlanıyor. Kampanyanın şartlarının görüşülmesi için bugün bir toplantı yapılacağı öğrenilirken edinilen bilgilere göre, faizlerin aşağı çekilmesi, ev fiyatlarında indirim yapılması ve istenilen peşinat miktarının düşürülmesi konusunda adım atmaya hazırlanılıyor. İşte son dakika konut haberinin detayları…

Türkiye bu haberi bekliyor! Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası Faiz düşecek, ev fiyatları ve peşinatta indirim...

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerinden birisinin yapımı için düğmeye basan hükümet TOKİ’nin ardından Emlak Konut hamlesi ile de vatandaşın konut sıkıntısını gidermek için peş peşe adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yeni konut hamlesinin ilk adımını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. TOKİ aracılığı ile ev sahibi olamayan vatandaşlar için 81 ilde 250 bin konut, 100 bin konut altyapılı arsa ve 10 bin işyerini içeren ‘İlk Evim İlk İşyerim’ kampanyası açıklanmış 3 milyonu aşkın dar gelirli kampanyadan yararlanmak için başvuruda bulunmuştu.

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EMLAK KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI NETLEŞİYOR

Hamlenin ikinci ayağını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Emlak Konut kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığı’mızla da faiz olan orta gelirliye yönelik kampanyanın çalışmaları hız kazandı” ifadeleri duyurdu.

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‘FAİZLER DÜŞECEK, KONUT FİYATLARI VE PEŞİNATTA İNDİRİM’

Konut fiyatları bir yandan hızla yükselmeye devam ederken bir yandan da hükümetin peş peşe açıkladığı konut kampanyaları ile özellikle kiracı olan dar gelirli vatandaşta büyük bir beklenti oluştu. Bakan Kurum’un açıklamasının ardından şimdi herkes açıklanacak yeni konut kampanyasının detaylarını merak etmeye başladı. Kampanyanın netleşmesi için bugün bir toplantı yapılacağı öğrenilirken kampanyanın detaylarına ilişkin ilk ipuçları da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre hükümet yetkilileri, faizlerin aşağı çekilmesi, ev fiyatlarında indirim yapılması ve istenilen peşinat miktarının düşürülmesi konusunda adım atmaya hazırlanıyor.

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TOKİ Emlak Konut faiz konut fiyatları kampanya
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