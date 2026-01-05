FİNANS

Kovid sonrası patlama yaşanmıştı! 'Dört mevsim yaşayabileceğiniz bir ev'

Sakarya'da Erenler ilçesinde girişimci Gül Korkmaz tarafından üretilen tekerlekli taşınabilir evler, İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere yurt dışından da talep görüyor. 17 ülkeye ihraç edilen evler için 44 yaşındaki Korkmaz, "Bu dört mevsim yaşayabileceğiniz bir ev. Türkiye'de durulma olsa da yine talep artmaya başladı. Avrupa net bir şekilde ev ihtiyacı olarak kullanıyor. Türkiye'de ise ikinci ev diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da kadın girişimcinin ürettiği tekerlekli taşınabilir evler 17 ülkeye ihraç ediliyor.

Kentte daha önce inşaat sektöründe çalışan 44 yaşındaki Gül Korkmaz, salgın döneminde talebin artmasıyla O2 belgeli (trafiğe çıkış belgesi) taşınabilir evlerin (tiny house) üretimine başladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Erenler ilçesinde 27 kişinin istihdam edildiği fabrikada imal edilen tekerlekli evler, modern ve fonksiyonel tasarımlarıyla yurt dışından yoğun talep görüyor.

Ortalama 27 metrekarelik bu evler, İngiltere ve İrlanda ağırlıklı olmak üzere Asya ve Avrupa kıtalarındaki 17 ülkeye satılıyor.

"AVRUPA'NIN NEREDEYSE HER ÜLKESİNDE BİLİNİR OLDUK"

 Gül Korkmaz, firmasının, Kovid-19 süreci ve sonrasında izole konaklama ve tatil anlayışıyla oluşan talepleri karşılamak için üretimi artırdığını belirtti.

Avrupa ve Asya'da 17 ülkeye hizmet verdiklerini, bu evlerin her kesime hitap ettiğini anlatan Korkmaz, Avrupa'da konut sıkıntısının artmasıyla yoğun talep aldıklarını söyledi.

Korkmaz, Avrupa'da gençlerin 18 yaş itibarıyla evlerinden ayrılması nedeniyle yaşanan konut krizine "tiny house"ların çözüm olarak görüldüğünü, İngiltere, Slovenya ve Almanya'dan yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "En çok İngiltere ve İrlanda'dan talep var. 17 ülkeye ihracat başarısına çok çalışarak ulaştık. Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde bilinir olduk." diye konuştu.

