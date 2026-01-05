Kovid sonrası patlama yaşanmıştı! 'Dört mevsim yaşayabileceğiniz bir ev'

Korkmaz, Avrupa'da gençlerin 18 yaş itibarıyla evlerinden ayrılması nedeniyle yaşanan konut krizine "tiny house"ların çözüm olarak görüldüğünü, İngiltere, Slovenya ve Almanya'dan yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "En çok İngiltere ve İrlanda'dan talep var. 17 ülkeye ihracat başarısına çok çalışarak ulaştık. Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde bilinir olduk." diye konuştu.