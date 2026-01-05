Kovid sonrası patlama yaşanmıştı! 'Dört mevsim yaşayabileceğiniz bir ev'

Sakarya'da kadın girişimcinin ürettiği tekerlekli taşınabilir evler 17 ülkeye ihraç ediliyor.
Kentte daha önce inşaat sektöründe çalışan 44 yaşındaki Gül Korkmaz, salgın döneminde talebin artmasıyla O2 belgeli (trafiğe çıkış belgesi) taşınabilir evlerin (tiny house) üretimine başladı.
Erenler ilçesinde 27 kişinin istihdam edildiği fabrikada imal edilen tekerlekli evler, modern ve fonksiyonel tasarımlarıyla yurt dışından yoğun talep görüyor.
Ortalama 27 metrekarelik bu evler, İngiltere ve İrlanda ağırlıklı olmak üzere Asya ve Avrupa kıtalarındaki 17 ülkeye satılıyor.
Gül Korkmaz, firmasının, Kovid-19 süreci ve sonrasında izole konaklama ve tatil anlayışıyla oluşan talepleri karşılamak için üretimi artırdığını belirtti.
Avrupa ve Asya'da 17 ülkeye hizmet verdiklerini, bu evlerin her kesime hitap ettiğini anlatan Korkmaz, Avrupa'da konut sıkıntısının artmasıyla yoğun talep aldıklarını söyledi.
Korkmaz, Avrupa'da gençlerin 18 yaş itibarıyla evlerinden ayrılması nedeniyle yaşanan konut krizine "tiny house"ların çözüm olarak görüldüğünü, İngiltere, Slovenya ve Almanya'dan yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "En çok İngiltere ve İrlanda'dan talep var. 17 ülkeye ihracat başarısına çok çalışarak ulaştık. Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde bilinir olduk." diye konuştu.
