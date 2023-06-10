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  4. 200 bin lira yoksa otomobil yok! ‘Duyduklarımız karşısında şaşkınlık yaşıyoruz…’ Şimdi de ÖTV muafiyetli engelli araçları radarlarında

200 bin lira yoksa otomobil yok! ‘Duyduklarımız karşısında şaşkınlık yaşıyoruz…’ Şimdi de ÖTV muafiyetli engelli araçları radarlarında

10.06.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil satışı yapan bayiler cezalara rağmen fahiş fiyatta ‘yol bulmaya’ devam ediyor. Fırsatçı bayiler bu kez engelli bireyler için tanınan hakka da adeta göz dikti. Duyanlara ‘pes artık’ dedirten bayiler, ÖTV muafiyeti olan engellilerden araç satışı için 100 bin ila 200 bin TL para istiyor. Bu paraları vermeyenlere ise bir bahane uydurularak araç satışı yapılmıyor.

Galerilerin sıfır otomobilde aksesuar bedeli ve araç sırası için elden para istemesinin yanında engelli araç satışı için yaptığı şey ‘pes’ dedirtti. 1 milyon 4 bin 200 TL'ye kadar olan araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olan engelli vatandaşlar sıfır aracı 550 bin TL'ye alabiliyor. Ancak sınır tanımayan bayiler, bu araçlardan da artık el altından 100 ila 200 bin TL arasında rüşvet istiyor. Aksi durumlarda 'araç yok' bahanesiyle engelli vatandaşa sıfır araba satmıyor.

İkinci el araba fiyatları zam girdabına girdi İkinci el araba fiyatları zam girdabına girdi

“ALENEN RÜŞVET İSTEDİLER”

Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan engelli yakını bir vatandaş SABAH'a şunları anlattı:
"6 yaşında oğlumun hem bedensel hem de zihinsel yüzde 90 engeli bulunuyor. Raporları var. Onun tedavisi için sıkça hastaneye gidiyoruz. O nedenle araca çok ihtiyacımız var. Ben de devletin tanıdığı bu haktan yararlanmak için bayiye başvuru yaptım. Ancak bayinin bana söyledikleri karşısında şok yaşadım. Sıfır araç krizi yaşandığını ancak elden 200 bin TL verirsem bu aracı bana verebileceklerini söylediler. Kabul etmedim başka bir bayiye gittim o da 100 bin TL talep etti. Yani bayiler alenen rüşvet istedi. Kimseye bu parayı vermem, hasta oğlumun hakkını yedirmem."

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“PROSEDÜRLE UĞRAŞMAK İSTEMİYORLAR”

Konunun detaylarını sormak için aradığımız bir sektör temsilcisi de, "Maalesef işi bu kadar vicdansızca bir noktaya taşıdılar. Biz de duyduklarımız karşısında çok büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Bayiler artık olaya, '1 milyonluk arabayı 550 bin liraya alıyor zaten versin 100-200 bin lira' pişkinliği ile yaklaşıyor" dedi.

Bayilerin diğer araçlardan daha yüksek kârlar ettiklerini anlatan sektör temsilcisi, "Engelli araçlarında kâr oranları yüzde 4'le sınırlı. O nedenle bunun prosedürleriyle de uğraşmak istemiyorlar. Devletin çok sıkı denetimler yapması gerekiyor" diye konuştu.

Şu anda artan fiyatlar nedeniyle engellilerin alabileceği araç sayısının sınırlı olduğunu aktaran sektör oyuncuları da, "1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araç sayısı çok azaldı. O nedenle bu limitin de artırılması gerekiyor. Aksi durumda bayiler engellilere bir de bunu bahane olarak öne sürer" ifadelerini kullandı.

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YÜZDE 90 ENGEL ŞARTI VAR

SIFIR engelli araç fiyatlarında ÖTV muafiyet limiti yeni yılda artırıldı. Yeni düzenlemeyle geçen yıl 450 bin 500 lira olan muafiyet limiti 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Bu oranda indirimden faydalanabilmek için yüzde 90 ve üzerinde engel şartı aranıyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 uygulanıyor.

HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (Nisan-Mayıs-Haziran ayları karşılaştırmalı)

CITROEN

CITROEN
  • C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 535.900 - 646.600
  • C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 563.000 - 655.800 - 756.300
  • C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 617.000 686.600 791.800
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 695.000 - 751.100 - 874.200
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 731.000 - 783.900 - 912.300
  • C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 710.000 - 784.900 - 915.400

DACIA

DACIA
  • Sandero Essential Tce 90 bg CVT  - 513.000 - 634.900 - 671.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg - 474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg - 474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000

FIAT

FIAT
  • Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 - 470.900 - 555.900
  • Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 434.900 - 536.900 - 629.900
  • Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 468.900 - 609.900 - 671.900
  • Egea Street 1.4 Fire 95 HP  Benzin Manuel - 425.900 - 535.900 - 625.900
  • Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 438.900 - 549.900 - 640.900
  • Panda City 1.0 70 HP Hybrid         - 528.900 - 599.900
  • Panda Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid             - 564.900 - 643.900

FORD

FORD
  • Fiesta Style 1.1Lt Ti-VCT 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 618.500 - 728.700 - 780.600
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 862.000 - 987.800 - 1.048.100
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik - 991.600 - 1.136.400 - 1.217.300
  • Focus Titanium 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik - 1.087.900 - 1.209.700 - 1.295.900

HYUNDAI

HYUNDAI
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 430.500 - 545.000 - 609.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 464.500 - 625.000 - 659.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 471.819 - 635.000 - 670.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 529.500 - 670.000 - 707.000
  • Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 612.919 - 790.000 - 825.000
  • Elentra 1.6MPI CVT Style Comfort - 696.000 - 900.000 - 940.000
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Anahtar Kelimeler:
ötv muafiyetli araç

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