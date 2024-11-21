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Arabasını yenilemek isteyenler dikkat! Teklif Meclis'te: Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 16:00
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25 yaş ve üstü araçların hurdaya verilmesine teşviki ile ilgili yasa teklifi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Meclis'e geldi. Meclis'e gelen yasa teklifine göre, aracını hurdaya verenlere sadece bir defa olmak üzere sıfır kilometre yerli araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörülüyor. Peki hangi araçlar Türkiye'de üretiliyor? Bu yasa teklifi kabul edilirse hangi araçlar alınabilir? İşte cevabı...

Hurda araç teşviki 2019 yılından beri uygulanmıyor. Uzun bir süredir tartışma konusu olan hurda araç problemi için MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den TBMM Başkanlığı'na bir öneri geldi. Buna göre, 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörüldü.

MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif MHP'den ÖTV muafiyeti için teklif
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Özdemir'in verdiği yasa teklifinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriden yararlandı. Özdemir'in yasa teklifinde şu sözler yer aldı:

"TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14.5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır. Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir"

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TBMM'ye ticari araç alacak şoför esnag için de yasa teklifi geldi. Buna göre, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.

TBMM'ye sunulan bir başka yasa teklifi ise, ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor. Teklife göre, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.

HaberTürk'ün haberine göre, teklif yasalaşırsa hangi araçlar alınabilecek? Türkiye'de üretilen yerli otomobiller hangileri? İşte cevabı...

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MTV ÖTV
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