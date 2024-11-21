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MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi! 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsıyor...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
21.11.2024 00:06
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş üzerindeki aracını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş araçları Özel Tüketim Vergisi'nden muaf şekilde almaları için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde ise "Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi! 25 yaş ve üzerindeki araçları kapsıyor...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

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"ÖTV ALINMAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdemir, "TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli “yerli üretim” araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun" dedi.

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Özdemir ayrıca kanun teklifinin gerekçesine de paylaşımında yer verdi. Gerekçede şu ifadeler yer aldı:

TÜİK’e göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

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"EHEMMİYET ARZ ETMEKTEDİR"

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedir. Ayrıca hem çevreye hem ekonomiye zarar vermektedir. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

"BİR DEFALIĞA MAHSUS"

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır.

Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır"

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Anahtar Kelimeler:
Araç MHP ÖTV tbmm
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