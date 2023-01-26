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  4. Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

Her karede ayrı bir detay! Togg, Almanya’da trafikte saniye saniye görüntülendi…

26.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil piyasasının heyecan yaratan yeni oyuncusu Togg Şubat ayında ön siparişe açılarak Mart ayında yollara inmeye hazırlanırken peş peşe iki flaş gelişme yaşandı. . Dış dizaynı olduğu kadar iç dizaynı da dikkat çeken Togg'un ilk defa yayımlanan fotoğrafları heyecan uyandırdı. Öte yandan Togg, Almanya'nın Frankfurt şehrinde trafikte seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan sürücü tarafından görüntülendi.

29 Ekim'de üretim bandından inen Türkiye’nin otomobili Togg, Mart ayında seri üretime geçecek. 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planlanan Togg’un hiç görülmeyen fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca bazı testler için Almanya'da olduğu belirtilen Togg’un, Frankfurt şehrinde seyir halindeyken bir başka aracın içerisinden görüntülendiği anlar kameralara takıldı.

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Togg'da ön sipariş için flaş hamle! Togg'da ön sipariş için flaş hamle!

FİYAT BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Yerli otomobil Togg Mart ayında yollara çıkmaya hazırlanırken fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak diğer SUV araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacağı bilinen Togg’un fiyatı için 1 milyon TL civarlarında bir rakam öngörülüyor.

İşte 29 Ekim 2022'de üretim bandından "Anadolu Kırmızısı" rengiyle inen Togg’un yeni fotoğrafları…

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