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Resmen başladı: Togg'da ön sipariş için flaş hamle! App Store, Google Play ve AppGallery'de yayımlandı...

21.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Trumore uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery'de yayına aldı. Yapılan açıklamada ise Trumore uygulamasını indirip çekilişe katılanların Togg için ön sipariş verme hakkı kazanacağı bildirildi.

Resmen başladı: Togg'da ön sipariş için flaş hamle! App Store, Google Play ve AppGallery'de yayımlandı...

Türkiye'nin Otomobili Togg merakla beklenen mobil uygulamasını yayına aldı. Togg'un şubat ayından itibaren ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya, kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery'den ulaşabiliyorlar.

Marka yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.

HEM FİNANS HEM EĞLENCE HEM GÜVENLİK

Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

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Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler de Trumore hizmetlerinden biri olacak. Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Trumore'da yer alacak. İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi Togg Trumore'un sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

TOGG TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın" ifadelerine yer verildi.

ÖN SİPARİŞLER UYGULAMA ÜZERİNDEN

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te dünyaya yeni teknolojilerini tanıtan Togg ön sipariş yöntemlerini de duyurmuştu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

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