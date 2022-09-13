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İkinci el otomobil için son günler! Panik başladı: 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar

13.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir düzenleme gelmişti. Otomobilde fahiş fiyatların önüne geçilmek istenirken ikinci el otomobil satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi. Düzenleme ve denetimler 15 Eylül’de başlayacak. Sınırlama için son günler yaklaşırken galericilerden dikkat çeken açıklama geldi. Antalya Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, 'Şirketler bir an önce satılsın, elimizden çıkaralım diye 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar' dedi.

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesinin etkisi devam ediyor. 15 Eylül’de başlayacak olan düzenleme öncesi Antalya’da ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Düzenleme hayata geçmeden önce aracını satmak isteyen vatandaşlar az da olsa indirim yoluna gitti. Antalya Galericiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, düzenleme öncesi yaşanan hareketlilik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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ARABA FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Araba fiyatlarının yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında ilan siteleri bulunduğunu belirten Çağlar, “İlan sitelerine hiç alakası olmayan al-sat bile yapmayan kendine bu işi hobi olarak gören şahıslar araç koyuyor. Mesela bir kişi aracını 100 liraya koydu, sonra başka bir araç koyan o aracın boyası olduğunu görüp aynı değerde aracı 110 TL’ye bırakıyor. Bir başkası gelip kendi aracının 120 TL ettiğini söyleyerek o da 120 TL yazıyor. Fiyatlar otomatik olarak artıyor. Bu sitelere bir denetleme getirilmesi lazım. Ya ruhsat sahibi olması lazım, yetki belgesi galerici olduğunu ispat edenlerin buralara ilan vermesi lazım. Hiç alakası olmayan kişiler ilan koyup fiyatları yükseltiyorlar” dedi.

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“PARALARI YIĞDILAR, DIŞARIDAN ARABA TOPLUYORLAR”

Araç alım satım konusunda büyük şirketlerin de denetlenmesi gerektiğini belirten Çağlar, “Benim vatandaşım bayiye gidiyor araba yok deniliyor. Sıfır aracın 5 ay sonra geleceği söyleniyor. Bunun yerine vatandaş 5 ay beklememek için 1 milyona alacağı araba yerine 1 milyon 100 bin TL’ye başka bir araç alıyor. 1986 yılından beri esnafım. 2001 ile 2012 yılları arasında bayilerden araç çekerdim. Günlük 20-30 tane araç aldığım günler olurdu. Biz araca bakar değeri neyse verir alırdık. Şimdi ne oldu her bayi 3-5 tane danışman aldı. Paraları yığdılar, dışarıdan araba topluyorlar. Bizim milletimizin gözünde galericilere güven azlığı var. Bayilere bizden daha çok güvenirler. Bayiler arabayı dışardan toplarken 100-101 liraya alırlar sonra 105-110 olarak satarlar. Çünkü adamların satma sıkıntısı yok dışarda gözde kurumsal güvenirlikleri var. Öyle aksedildikleri için bunlar fiyatları otomatik olarak yükseltilerek alıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım, ben çip krizinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çip krizi var da neden ÖTV insin diye uğraşıyorlar olmayan arabanın neden ÖTV’si insin diye uğraşıyorlar” açıklamasını yaptı.

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“RUHSAT SAHİBİ KİMSE ONUN ÜZERİNE PARA ÇIKARIN”

Araç alırken dikkat edilmesi gerekenleri de belirten Çağlar, “Yoldan geçenden araba almayın, yıllar önce bende dolandırıldım. Maliye ve oda kaydı var mı diye mutlaka sorulması lazım. Ama maliye ve oda kaydı yok, yoldan geçenden aldın o zaman dolandırılırsın. Belki düşük fiyata alırsın ama sonra muhatap alacağın kimse yok. Mutlaka hesaba parasını çıkarın bir de benim değil de bir başkasının üzerine para çıkart diyorlar. Ruhsat sahibi kimse onun üzerine para çıkarın bunlara dikkat edilmesi lazım” dedi.

“3-5 BİN TL’SİNE BAKMADAN SATMAYA BAŞLADILAR”

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesinin etkisi değerlendiren Çağlar, “Devletimiz kendi açısından bununla ilgili önlem aldı. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geldi. Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometre doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. 6 ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. İnşallah iyi olacak. Şirketler bir an önce satılsın, elimizden çıkaralım diye 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar. Piyasa hafif de olsa hareketlendi. Fiyatlar çok fazla düşmez, normal şekilde devam eder” ifadelerine yer verdi. (İHA)

İşte Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
Clio Joy 1.0 SCe 65 bg - 391.900 - 435.000 - 403.000
Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 466.000 - 485.900 - 485.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 525.900 - 539.000 - 539.000
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg - 535.900 - 549.000 - 549.000

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000
C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 512.000 - 525.000 - 540.000
C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 582.000 - 598.000 - 613.000
C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 660.000 - 677.000 - 692.000

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 322.000 - 331.500 - 331.500
i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 362.000 - 373.000 - 373.000
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ikinci el araba
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