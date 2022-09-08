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İkinci el otomobil için kritik hafta! Fırsatçılar harekete geçti! Otomobilleri satabilmek için...

08.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilde fahiş fiyatların önüne geçmek için otomobil satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Düzenleme ve denetimler 15 Eylül’de başlayacak. Yeni düzenleme için son 1 haftaya girilirken fırsatçıların yaptıkları yöntemler dikkat çekti. İşte son dakika otomobil haberinin detayı...

İkinci el otomobil için kritik hafta! Fırsatçılar harekete geçti! Otomobilleri satabilmek için...

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için düzenleme yapılmıştı. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması için son haftaya girildi. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak. Fırsatçılar elindeki araçların yasal düzenlemeye takılmaması için harekete geçti.

EŞİNİ DOSTUNU ALAN NOTERE KOŞUYOR

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EŞİN DOSTUN ÜZERİNE ARAÇ SATIŞI

Sıfır araç satışına getirilen düzenlemeyle birlikte galeriler, 6 ay dolmadan satamayacak. Ancak kişiler üzerinden satış mümkün olunca galericiler araçları eşin dostun üzerine verip düzenlemeyi deliyor.

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ARAÇLARIN KİLOMETRESİYLE OYNUYORLAR

Galericilerin 6 ay ve 6 bin kilometre şartını aşmak için izledikleri diğer yöntem ise şaşırttı. Galericiler, aracın ya kilometresiyle oynuyor ya da araçları kiralıyor.

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6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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