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Otomobilde ‘15 Eylül’ telaşı: Sıfır araç alımını durdurdular! Fiyatlar 100 bin lira düştü ama…

03.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericilerde ellerinde bulunan sıfır araçları satma telaşına düştü. Oto galeri sahibi Esat Aydın "15 Eylül’den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok, satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmelik nedeniyle galericiler de sıfır otomobilleri satmak için harekete geçti. Sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşandı. Galericilerin bazıları araçları satamazsa 6 bin kilometre yol yapacağını dile getirdi. Sıfır araba ilanını satış sitelerine koyan bazı galericilerin ilanlarında yaklaşık 100 bin TL’lik bir düşüş olduğu görüldü.

Bu sıfır araçlar ikinci ellerden bile ucuz! Markalar Eylül ayı güncel kampanyalı fiyatları açıkladı: İşte piyasadaki en ucuz sıfır arabalar…Bu sıfır araçlar ikinci ellerden bile ucuz! Markalar Eylül ayı güncel kampanyalı fiyatları açıkladı: İşte piyasadaki en ucuz sıfır arabalar…

Oto galericilerin 15 Eylül telaşı

FİYATLAR 100 BİN LİRA DÜŞTÜ AMA TALEP YOK

FİYATLAR 100 BİN LİRA DÜŞTÜ AMA TALEP YOK
Oto galeri sahibi Esat Aydın, "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül’den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Aslında bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize satış yapmıyor. Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

SIFIR ARAÇ ALIMINI DURDURDULAR

SIFIR ARAÇ ALIMINI DURDURDULAR
Oto galeri sahibi Yusuf Efe ise, "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk var piyasada. Fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı. 15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım" diye konuştu.
Oto galerici İrfan Çeçen, "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu. Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler zaten galericilere sıfır araç vermiyordu" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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